Assetto Corsa Competizione: Konsolen-Trailer und "Intercontinental GT Pack" (DLC) für Vorbesteller

Kunos Simulazioni (Entwickler) und 505 Games (Publisher) haben einen Trailer zum anstehenden Verkaufsstart der Konsolen-Versionen (PS4 und Xbox One) von Assetto Corsa Competizione am 23. Juni 2020 veröffentlicht. Alle Spieler, welche die Konsolen-Edition vorbestellen, werden ab dem Release-Tag Zugang zum "Intercontinental GT Pack-DLC" erhalten. Diese Erweiterung ergänzt Assetto Corsa Competizione um die offizielle Intercontinental GT Challenge. Der reguläre Release des Intercontinental GT Pack-DLC ist dann zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer geplant (ca. 15 Euro).Im Zentrum der Erweiterung stehen vier neue Strecken von vier verschiedenen Kontinenten: Kyalami Grand Prix Circuit (Südafrika), Suzuka Circuit (Japan), Weathertech Raceway Laguna Seca (Vereinigte Staaten) und Mount Panorama Circuit (New South Wales). Alle Strecken wurden per Laser eingescannt, um sie möglichst akkurat ins die Simulation zu übertragen. Wer das DLC-Paket besitzt, kann die GT-Serie mit der Intercontinental GT Challenge von Pirelli erweitern. Darüber hinaus enthält das GT Pack mehr als 45 neue Fahrzeug-Lackierungen, 30 neue Teams und 50 neue Fahrer.Letztes aktuelles Video: Pre-Order Trailer 60s PS4 Xbox One