Assetto Corsa Competizione: Aussicht auf private Lobbys sowie Performance-Steigerungen für PS4 Pro und One X

Kunos Simulazioni und 505 Games haben ein Update für die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione in Aussicht gestellt , das u.a. das Anlegen privater Lobbys im Mehrspieler-Modus erlauben und zumindest auf den technisch leistungsfähigeren Konsolen-Modellen eine bessere Performance ermöglichen soll. Darüber hinaus verspricht man ein überarbeitetes Force Feedback, weitere Anstrengungen bei der lückenhaften Lokalisierung sowie diverse Fehlerbehebungen.Zum Thema "Private Lobbys" will man sich in Kürze nochmal äußern, was darauf hoffen lässt, dass das sinnvolle Feature nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen könnte oder zumindest ein konkreter Termin genannt wird.Assetto Corsa Competizione erschien am 24. Juni für PS4 und Xbox One, nachdem die PC-Version bereits vor über einem Jahr in einem leider nur halbfertigen Zustand veröffentlicht und dafür in unserem Test entsprechend kritisiert wurde.Hier die Übersicht zu den Baustellen, an denen die Entwickler gerade arbeiten:FEATURES:Private lobbies (more info on those coming soon)GENERAL:Crash fixes for sign in and out during a raceNetwork message displaying issues have been resolved when disconnecting from the network on Special eventsLocalisation fixes for the in-game ratingsImproper terms used for keys displaying within the control and binds menuPerformance improvements on PRO models (PS4 Pro and Xbox One X)PERIPHERALS:UI Warning screen to remind the user to update their wheel’s firmwareConnection and stability fixes within many wheelsForce Feedback changes for a more suited feel on consoleFixes within the “Steer Linearity” options“Road Effects” now affect Force FeedbackStopped certain views being accessible with a keyboardLetztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC vs Konsolen