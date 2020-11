Assetto Corsa Competizione: 2020 GT World Challenge Pack-DLC für PC erhältlich

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - Imola

Ferrari 488 GT3 EVO 2020

Mercedes-AMG GT3 Evo (2020)

Mehr als 60 neue Fahrzeug-Lackierungen

Alle Fahrer und Teams der 2020 GT WORLD CHALLENGE

Neues 2020er "DHE"-Reifenmodell von Pirelli

Neue Balance of Performance für die Saison 2020 der GT WORLD CHALLENGE

505 Games und Kunos Simulazioni haben das 2020 GT World Challenge Pack-DLC für die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione ( ab 24,36€ bei kaufen ) veröffentlicht. Es ist zunächst nur für PC (via Steam) zum Preis von 8,99 Euro erhältlich - auf PS4 und Xbox One muss man sich dagegen noch bis Januar 2021 gedulden. Dort erhalten Käufer des Season Pass das neue Paket als kostenlosen Bonus.Der 2020 GT World Challenge Pack DLC enthält mit dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (Imola) eine neue Rennstrecke, zwei weitere Wagen und über 60 frische Lackierungen.Mit dem gleichzeitigen Versionsupdate 1.6 wollen die Entwickler außerdem Verbesserungen an den KI-Routinen, der Physik, Benutzeroberfläche und der Performance vorgenommen haben. Hier die Übersicht:Letztes aktuelles Video: Grafikvergleich PC vs Konsolen