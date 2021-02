Assetto Corsa Competizione: Next-Gen-Versionen in Entwicklung

Eher beiläufig wird in einer aktuellen Pressemitteilung erwähnt, dass Kunos Simulazioni an Next-Gen-Umsetzungen der Rennsimulation Assetto Corsa Competizione ( ab 24,99€ bei kaufen ) für Xbox Series X|S und PlayStation 5 arbeitet. Sie sollen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden.Bereits jetzt profitiert die Rennsimulation enorm von der leistungsstärkeren Hardware: Vor allem die spürbar höhere Bildrate wirkt sich positiv auf das Fahrgefühl aus, zumal man an den neuen Konsolen von Sony und Microsoft weiterhin die Racing-Peripherie der letzten Konsolengeneration weiterverwenden kann.Assetto Corsa Competizione gilt zwar als eine der besten GT3/4-Simulationen, fiel bei uns im Test aber durch : Die hervorragende Fahrphysik war sicher nicht der Grund, dafür der bescheidene, halb fertige Auslieferungszustand der Vollversion am PC, nachdem das Programm des Early Access verlassen hatte. Bei den späteren Umsetzungen für PS4 und Xbox One wirkten sich dagegen die (zu) vielen technischen Kompromisse negativ auf die Endwertung aus.Die Zeichen stehen aber gut, dass man auf den neuen Konsolen endlich eine optimierte, fertige und technisch starke Version von Assetto Corsa Competizione erleben wird.Letztes aktuelles Video: 2020 GT World Challenge Pack