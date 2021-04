Assetto Corsa Competizione: British GT Pack DLC jetzt auch für Konsolen erhältlich

Kunos Simulazioni hat die DLC-Erweiterung British GT Pack für seine Rennsimulation Assetto Corsa Competizione ( ab 24,99€ bei kaufen ) jetzt auch für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Genau wie auf dem PC, wo das Paket bereits im Februar zur Verfügung gestellt wurde, beträgt der Preis 12,99 Euro.Dafür erhält man drei weitere, im Lasescanning-Verfahren nachgebildete Rennstrecken von der Insel: Donington Park, Outlton Park und Snetterton Circuit.Gleichzeitig hält mit dem DLC die British GT Championship 2019 der SRO Motorsports Group Einzug in Assetto Corsa Competizione, wo sie nach dem Update als separate Meisterschaft ausgetragen werden darf. Hinzu kommen 40 neuen Lackierungen und 70 Fahrer der Saison 2019.Letztes aktuelles Video: The British Car Pack DLC Console Launch Trailer