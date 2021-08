Assetto Corsa Competizione: Umsetzung für PS5 und Xbox Series X|S im Februar 2022

Die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione ( ab 24,99€ bei kaufen ) erscheint am 24. Februar 2022 in einer speziell angepassten Version für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das hat Kunos Simulazioni im Rahmen eines Showcase-Events bestätigt, an dem auch 4players.de teilnehmen durfte. Angeboten wird die Umsetzung sowohl digital als auch physisch im Handel. In der so genannten Day-One-Edition soll neben dem Hauptspiel auch eine DLC-Erweiterung enthalten sein.Bereits jetzt profitiert das Spiel von der stärkeren Hardwarepower der neuen Konsolen, die u.a. höhere Bildraten erlaubt. Für die neue Version versprechen die Entwickler ebenfalls eine Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde und streben an, bei einer dynamischen Auflösung möglichst nah an 4K heran zu kommen. Gleichzeitig soll die grafische Qualität näher an die PC-Version heran rücken, die aber technisch dennoch das Maß der Dinge bleiben wird. Raytracing wird auch in Zukunft kein Thema sein: Laut Marco Massarutto, dem Gründer des Studios, frisst das Feature schlichtweg zu viel Leistung und würde bei den hohen Geschwindigkeiten auf der Piste ohnehin nicht voll zur Geltung kommen. Anders sieht es bei Nvidias DLSS-Technologie aus, an deren Implementierung gerade für eine mögliche Veröffentlichung Ende 2021 oder Anfang 2022 gefeilt wird. Hier verspricht sich das Team Vorteile hinsichtlich Bildrate und Schärfe.Dafür profitieren Konsolen-Fahrer von einem exklusiven Extra, das manche sicher auch gerne in der PC-Version sehen würden: Nach der Veröffentlichung der Next-Gen-Version wird man private Mehrspieler-Lobbys anlegen dürfen, während am PC für individuelle Einstellungen weiterhin Server gemietet werden müssen. Auf der PS5 evaluiert das Studio außerdem gerade, wie man das haptische Feedback des DualSense-Controllers möglichst gut ins Spiel integrieren könnte. Ereignisse wie das Greifen von ABS oder das Überfahren der Randsteine bieten sich demnach an.Wer Assetto Corsa Competizione bereits auf Xbox One oder PlayStation 4 besitzt, wird das Upgrade gratis erhalten. Das betrifft freilich nicht nur das Hauptspiel, sondern auch sämtliche DLC-Erweiterungen. Gleichzeitig garantiert Kunos die Übertragung der Spielstände auf die neuen Plattformen.In Zukunft will man Assetto Corsa Competizione mit weiteren Inhalten unterstützen: Laut Marco Massarutto, dem Gründer des Studios, befindet man sich diesbezüglich derzeit in Verhandlungen. In der Gerüchteküche ist bereits davon die Rede, dass Rennwagen aus der GT2-Klasse Einzug halten könnten. Massarutto hat dies zwar nicht bestätigt, stellt aber sechs bis sieben neue Fahrzeuge in der kommenden Erweiterungen in Aussicht, die im ersten Quartal 2022 erscheinen soll. Fest steht bereits, dass die Lackierungen von 2021 kostenlos nachgereicht werden sollen. Weitere Strecken sind ebenfalls geplant, darunter eine neue Piste aus den USA. Mit einer Umsetzung der kultigen Nürburgring Nordschleife darf man aber auch in Zukunft nicht rechnen, weil dem die SRO-Lizenz im Weg steht.Die Konsolen-Umsetzungen entstehen nicht direkt bei Kunos Simulazioni, sondern einem externen Studio. Nach Angaben von Massarutto konzentriert sich das Team derzeit voll auf die Fertigstellung für PS5 und Xbox Series X|S. Danach will man sich aber wieder der alten Konsolengeneration widmen und prüfen, ob noch weitere Optimierungen möglich sind.Letztes aktuelles Video: The British Car Pack DLC Console Launch Trailer