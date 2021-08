Assetto Corsa Competizione: BMW M4 GT3 als kostenloses Update

Wenn es einen Wagen im GT3-Feld gibt, den sich die Community für die Rennsimulation Assetto Corsa Competizione ( ab 24,99€ bei kaufen ) wünscht, dann ist es der BMW M4 GT3. Die lauten Rufe hat man auch im Entwicklerstudio Kunos Simulazioni vernommen...und reagiert: Wie Marco Massarutto, Gründer der Racing-Spezialisten, jetzt im Rahmen einer Fragerunde bestätigte, soll der beliebte Rennwagen zwischen Ende 2021 und Anfang 2022 in Form eines kostenlosen Updates auf allen Plattformen Einzug in die Simulation halten.Derzeit arbeitet man noch mit Unterstützung von BMW am virtuellen Fahrzeugmodell. Laut Massarutto strebt der Autohersteller aus München eine enge Partnerschaft mit dem Entwicklerstudio an, damit der Bolide und dessen Fahrverhalten möglichst akkurat eingefangen wird.Letztes aktuelles Video: The British Car Pack DLC Console Launch Trailer