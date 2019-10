EGX Berlin: Gaming-Messe startet am 1. November - 4Players.de

Vom 1. bis zum 3. November findet in Berlin zum zweiten Mal die Gaming-Messe EGX in der Station Berlin statt. Versprochen werden u.a. fünf Live-Präsentation von Cyberpunk 2077. Darüber hinaus können vor Ort diverse kommende Spiele ausprobiert werden, darunter DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake, Shenmue III oder Zombie Army 4. Auch Vorträge sowie Coaching-Angebote für populäre Multiplayer-Titel stehen auf dem Programm.Tickets in einer Preisspanne von 10 bis 25 Euro gibt es zusammen mit weiteren Informationen auf der offiziellen Webseite Letztes aktuelles Video: Trailer