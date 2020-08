Double Kick Heroes: Mix aus Shoot'em-Up und Rhythmusspiel erscheint im August

Headbang Club wird Double Kick Heroes im August veröffentlichen. Den Anfang machen die Umsetzungen für PC (Steam) und Switch am 13. August. Die Umsetzungen für Xbox One und den Microsoft Store für PC folgen am 28. August. Das Spiel wird dann auch im Xbox Game Pass enthalten sein. Die PC-Fassung wird 19,99 Euro kosten. Die Konsolen-Versionen liegen bei 21,99 Euro.Der mit 50 Heavy-Metal-Tracks unterlegte Mix aus Shoot'em-Up und Rhythmusspiel (zur Vorschau ) befindet sich seit April 2018 im Early Access. Die Release-Version wird das "OST Volume 2 Update" umfassen, u.a. mit Tracks von Ultra Vomit, Volkorx, Gorod, Jinjer, Carpenter Brut und Gojira. Die Entwickler versprechen fünf Schwierigkeitsgrade und viele Zugänglichkeitsoptionen - sowie USB-Schlagzeug- und Gitarren-Unterstützung auf PC und Xbox One. Die Switch-Version bietet Bewegungssteuerung (air drumming & air beat).Letztes aktuelles Video: Final release reveal 2020