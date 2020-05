What the Golf?: Golfparodie für Switch ist abschlagbereit

Unfassbar dumm und albern

Genau das, was du brauchst, und sicher nicht, was du erwartest.

Mehr neue überraschende Golfmechaniken, als du dir je hättest vorstellen können.

Lokaler Mehrspielermodus für zwei Spieler

Von Leuten, die nicht die geringste Ahnung vom Golf haben.

Das erste (und hoffentlich letzte) Spiel, bei dem du ein Pferd einlochst.

Macht dich garantiert NICHT zu einem besseren Golfspieler.

Überraschungen! (Sorry für den Spoiler)

Screenshot - What the Golf? (Switch) Screenshot - What the Golf? (Switch) Screenshot - What the Golf? (Switch) Screenshot - What the Golf? (Switch) Screenshot - What the Golf? (Switch) Screenshot - What the Golf? (Switch)

Am 21. Mai 2020 haben TribandProductions das bereits für PC ( Epic Games Store ) und iOS ( Apple Arcade ) erschienene Party-Golfspiel What The Golf? auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 28. Mai ein Launch-Rabatt von 25 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,99 Euro statt 19,99 Euro).Spielbeschreibung des Herstellers: "In dieser verrückten physikbasierten Golfparodie verbirgt sich hinter jedem Golfplatz eine neue, überraschende Form des Golfs ... einige brillant, andere zum Schieflachen und wieder andere so absurd, dass sich dir nur eine Frage stellen wird: WHAT THE GOLF? Bring dein Auto mit auf die Driving Range, loch den Vogel ein, um einen Birdy zu kriegen oder dreh den Spieß um und bring das Loch zur Eins für das perfekte Hole-in-One! Fordere im neuen lokalen Party-Modus einen Freund zu dem wohl unrealistischen Golfspiel heraus, das je erschaffen wurde. Nur für Nintendo Switch verfügbar."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch