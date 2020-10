What the Golf?: Steam-Version datiert + Demo erhältlich

Die Golfparodie What The Golf? ist am PC ab dem 22. Oktober auch via Steam erhältlich. Das haben die Entwickler von TribandProductions bekanntgegeben. Die Steam-Version wird ebenfalls die Inhalte bieten, die auf anderen Plattformen nachgereicht wurden, darunter das Sporty Sports Content Update und der lokale Partymodus für zwei Spieler, den man auch via Steam Remote Play zusammen nutzen darf.Zu Einstimmung kann man im Rahmen des Spiele-Festivals bei Steam den Titel, der so ziemlich gar nichts mit dem klassischen Golf zu tun hat, bereits in Form einer Demo ausprobieren. Zuvor wurde What The Golf? bereits im Epic Games Store für PC veröffentlicht und ist darüber hinaus auch für Switch und mobile Plattformen erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer Switch