What the Golf?: Kooperation mit Among Us für viele neue Gratis-Kurse

What the Golf?: Impostor-Suche auf dem Green

Das verrückte Golfspiel, das gemäß Herstellerangaben ausdrücklich keine Golf-Simulation ist, bekommt ein abgespacetes und kostenloses Update verpasst. In 35 neuen Leveln könnt ihr den Schläger schwingen und absurde „Golf“-Erfahrungen sammeln, die spieltypisch nur sehr rudimentär etwas mit Golf zu tun haben.Dafür trat Entwicklerstudio Triband in, den Entwicklern von. Von diesem Game sind nämlich die neuen Golfkurse inspiriert – Lüftungsschächte, Impostors, Stromkästen und Emergency Buttons sind nur einige der Elemente, die hier eine Rolle spielen.Im Update Among Golf, das insgesamt etwaSpielzeit in Anspruch nehmen soll, versucht ihr in Weltraum- und Raumschiff-Settings den Ball – der nicht immer ein Ball ist – ins Loch – das nicht immer ein Loch ist – zu befördern. Vielleicht ist die Voraussetzung zum Abschluss eines Lochs aber auch eine ganz andere. Freut euch auf jeden Fall auf kurzweiligen Partyspaß, verrückte Ideen und kreative Hindernisse.Tribands Creative Director Tim Garbos hatte sich unlängst als großer Fan des Social-Deduction-Games geäußert und sich sehr über die anstehende Kooperation gefreut. „Wir sind Innersloth sehr dankbar, dass sie sich zu unwohl fühlten, um nein zu sagen, nachdem wir sie mehrmals gebeten haben.“ Für die Zukunft sind außerdem, die thematisch passend zu besonderen Tagen wie Halloween, Silvester oder Valentinstag veröffentlicht werden.Die Updates sollen jeweils zwei Wochen zur Verfügung stehen und ebenfalls kostenlos sein. Für Fans von What the Golf? lohnt alsoein Blick, um mögliche Updates zu erspähen. Das Crossover mit Among Us kann ab sofort runtergeladen werden ist und ist auf Apple Arcade, Steam sowie für die Nintendo Switch im eShop erhältlich. Welchen Spaß wir mit der abgedrehten Sport-Simulation hatten, könnt ihr in unserem Test zu What the Golf? nachlesen.