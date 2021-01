Heaven's Vault: Archäologisches Science-Fiction-Adventure hat eine Switch-Umsetzung bekommen

Screenshot - Heaven's Vault (Switch) Screenshot - Heaven's Vault (Switch) Screenshot - Heaven's Vault (Switch) Screenshot - Heaven's Vault (Switch) Screenshot - Heaven's Vault (Switch) Screenshot - Heaven's Vault (Switch)

Seit gestern ist Heaven's Vault auch für Nintendo Switch erhältlich, und zwar für 15,99 Euro. Das sandige Science-Fiction-Adventure von Entwickler Inkle (Sorcery!-Saga und 80 Days) war bereits im Frühjahr 2019 für PC, Mac und PlayStation 4 erscheinen ( zum Test, Wertung: 86% ).In dem narrativen Abenteuer in einer offenen Spielwelt soll man eine vergessene Alien-Sprache entschlüsseln und dadurch die Vergangenheit aufdecken können. Archäologin Elasra und ihr Roboter-Sidekick Six untersuchen die mysteriöse Nebula-Region - ein altertümliches Netzwerk verstreuter Monde. Dabei entdecken sie verlassene Orte, erkunden Ruinen und übersetzen Inschriften, um Hieroglyphen-Rätsel zu lösen, wobei man sich nicht immer sicher sein kann, ob die Übersetzungen auch tatsächlich korrekt sind.In der nicht linearen Geschichte soll laut den Entwicklern jede Entscheidung und jeder Dialog die Handlung beeinflussen. Außerdem hat man freie Hand, wie man vorgehen möchte und muss keiner bestimmten Rätsel-Reihenfolge folgen. Manche der "vielfältigen" Figuren sind der Heldin gegenüber freundlich gesinnt, andere versuchen, sie in eine Falle zu locken.Letztes aktuelles Video: Epilog