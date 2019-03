Mutant Year Zero: Road to Eden: Switch-Umsetzung, Erweiterung und Box-Version für Konsolen angekündigt - 4Players.de

Funcom und die bärtigen Damen von The Bearded Ladies haben auf der Game Developer Conference in San Francisco eine Switch-Umsetzung von Mutant Year Zero: Road to Eden angekündigt. Die Switch-Fassung wird am 25. Juni 2019 erscheinen. Eine noch unbenannte Erweiterung, die eine neue Geschichte im Mutant-Year-Zero-Universum erzählen wird, ist in der Switch-Version direkt enthalten. Die Download-Erweiterung wird ebenfalls auf PC, PlayStation 4 und Xbox One separat verkauft. Details zur Erweiterung sollen "bald" verraten werden.Außerdem wird Mutant Year Zero: Road to Eden als Deluxe Edition für PlayStation 4, Switch und Xbox One im Einzelhandel erscheinen (Preis: ca. 40 Dollar). Diese Deluxe Edition wird sowohl das Basisspiel als auch die Erweiterung beinhalten.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer