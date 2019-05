Mutant Year Zero: Road to Eden: Switch-Umsetzung und Box-Fassungen für Konsolen verschoben - 4Players.de

The Bearded Ladies (Entwickler) und Funcom (Publisher) haben die Veröffentlichung von Mutant Year Zero: Road to Eden auf Nintendo Switch verschoben. Das Taktik-Rollenspiel wird erst am 30. Juli 2019 auf der Nintendo-Konsole erscheinen - in digitaler Form und als Box-Version. Die Verschiebung der Umsetzung hängt mit der Verschiebung des Termins der Erweiterung "Seed of Evil" zusammen (vom 25. Juni auf den 30. Juli). Die Switch-Fassung wird "Seed of Evil" direkt umfassen.Auch die Box-Versionen von Mutant Year Zero (Deluxe Edition) für PlayStation 4 und Xbox One, die Mutant Year Zero: Road to Eden und Mutant Year Zero: Seed of Evil enthalten, sind von der Verschiebung betroffen und werden erst am 30. Juli im Handel erhältlich sein. Spieler, die Mutant Year Zero: Road to Eden bereits besitzen, können die Erweiterung für ca. 15 Euro als DLC dazukaufen.Letztes aktuelles Video: Switch-Trailer