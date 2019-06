Ion Maiden: Band Iron Maiden verklagt 3D Realms aufgrund von Namensähnlichkeit - 4Players.de

... (2/4) Shelly Harrison, originally debuting in 2016’s Bombshell, is based on their musician Steve Harris; our skull bomb icon found in-game is based on their skeleton mascot Eddie; our logo in itself is based on theirs; and other frivolous claims anyone who has played...



Nur ein kleines (und zudem stummes) "r" unterscheidet den Horror-Shooter Ion Maiden vom Bandnamen Iron Maiden. In den Augen der britischen Metal-Größe ist das nicht genug: Laut thedailybeast.com via Metal-hammer.de ) hat die Band eine Klage wegen Markenrechtsverletzung in Höhe von zwei Millionen Dollar gegen den Spiel-Hersteller 3D Realms eingericht:"In der Anklage wird dem Entwickler vorgeworfen, er stiftet seinem Spiel ‘Ion Maiden’ Verwirrung unter den Verbrauchern. Der verwendete Name sei in Aussehen, Klang und Gesamteindruck nahezu identisch mit dem der Metal-Helden."Des Weiteren bestehe auch beim Namen des Hauptcharakters Shelly Harrison eine gewisse Ähnlichkeit zu Gründer und Haupt-Songwriter Steve Harris, so das Musikmagazin. Zusätzlich zur Zahlung der oben genannten Summe wird das Unternehmen aufgefordert, nicht weiter verwirrend ähnliche Produkte zu produzieren und auch die Domain ionmaiden.com aufzugeben.3D Realms, Mitherausgeber 1C und Entwickler Voidpoint haben auf Twitter verkündet, ihre Optionen prüfen und entsprechende Entscheidungen treffen zu wollen, sobald sie die offizielle Benachrichtigung erhalten.Letztes aktuelles Video: Heskels House of Horrors - Trailer