Ion Fury: Neuer Name für Ion Maiden; Early-Access-Ende im August - 4Players.de

Der ehemals als Ion Maiden bekannte Retro-Shooter erhält einen neuen Namen, und zwar Ion Fury. Der neue Titel wurde gewählt, um rechtliche Probleme mit einer Heavy-Metal-Band zu vermeiden. In der Pressemitteilung wird der Name der Band nicht genannt, aber es dürfte sehr wahrscheinlich Iron Maiden sein, schließlich hatte die Band eine Klage aufgrund von Namensähnlichkeit angestrengt ( wir berichteten ).Ansonsten erklärten Voidpoint, 3D Realms und 1C Entertainment noch, dass die PC-Version am 15. August 2019 den Early Access auf Steam hinter sich lassen wird. Bis zum 18. Juli wird der Shooter 19,99 Euro kosten. Danach wird der Preis auf 24,99 Euro angehoben. Die Umsetzungen für PlayStation 4, Switch und Xbox One sollen später folgen.Ion Fury startete im März 2018 in den Early Access. Der Shooter basiert auf einer verbesserten "Build-Engine", die bei Duke Nukem 3D, Blood und Shadow Warrior zum Einsatz kam. In dem Shooter muss Shelly "Bombshell" Harrison gegen den Transhumanisten-Anführer Dr. Jadus Heskel mit seiner kybernetischen Armee antreten. Versprochen werden sieben Umgebungen, haufenweise Gegner, Waffen mit alternativen Feuermodi, händisch erstellte Levels mit mehreren Wegen (in Abgrenzung zu prozedural generierten Levels), zugängliche Entwickler-Tools/Mod-Support und moderne Elemente wie Physik, Breitbild-Unterstützung und Checkpoints. Gesundheitspunkte regeneriert Shelly übrigens nicht automatisch.Letztes aktuelles Video: PC Release Date Trailer