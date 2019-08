Ion Fury: Retro-Shooter ballert sich aus dem Early Access - 4Players.de

Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC) Screenshot - Ion Fury (PC)

Voidpoint, 3D Realms und 1C Entertainment haben den ehemals als Ion Maiden bekannten Retro-Shooter Ion Fury am 15. August 2019 aus dem Early Access entlassen und offiziell für PC veröffentlicht. Der Download via Steam GOG oder 3D Realms Store schlägt mit 20,99 Euro bzw. 24,99 Dollar zu Buche. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "äußerst positiv" (derzeit sind 96 Prozent von 1.268 Reviews positiv). Der aktuelle Wertungsschnitt auf GOG liegt bei 4,5 von fünf Sternen. Umsetzungen für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One sollen später folgen.Ion Fury basiert auf einer verbesserten "Build-Engine", die bei Duke Nukem 3D, Blood und Shadow Warrior zum Einsatz kam. In dem Shooter muss Shelly "Bombshell" Harrison gegen den Transhumanisten-Anführer Dr. Jadus Heskel mit seiner kybernetischen Armee antreten. Versprochen werden sieben Umgebungen, haufenweise Gegner, Waffen mit alternativen Feuermodi, händisch erstellte Levels mit mehreren Wegen (in Abgrenzung zu prozedural generierten Levels), zugängliche Entwickler-Tools/Mod-Support und moderne Elemente wie Physik, Breitbild-Unterstützung und Checkpoints. Hier eine aktuelle Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PC