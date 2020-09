Ion Fury: Erweiterung für den Oldschool-Shooter angekündigt

Revealed at REALMS DEEP 2020:

Ion Fury Expansion Pack coming 2021https://t.co/AJFp4PxOUs@3DRealms @voidpnt @1C_Company



— ION FURY IS AVAILABLE NOW! (@Bombshell_Game) September 6, 2020

Der Oldschool-Shooter Ion Fury wird im kommenden Jahr eine Erweiterung erhalten. Das haben Voidpoint, 1C Entertainment und 3D Realms im Rahmen der Veranstaltung Realms Deep 2020 verkündet. Erste kurze Eindrücke, was Spieler dort erwartet, bekommt man im Expansion Teaser Trailer zu sehen. Weitere Details werden aber noch nicht genannt.Ion Fury erschien im vergangenen Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch. Abgesehen von der Version für Nintendos Hybrid-Konsole (Wertung: 79%) zückte Ben in seinem Test für alle anderen Plattformen den Gold-Award, wobei die PC-Version mit einer Wertung von 87% am besten abschneiden konnte.Letztes aktuelles Video: Expansion Teaser Trailer