"Aftershock erzählt die Geschichte von Shelly auf die beste Art und Weise weiter: Mit Raketen und Hochgeschwindigkeits-Verfolgungsjagden", so Mike Nielsen, CEO von 3D Realms. "Wir lieben es zu sehen, wie die Build Engine weiter wächst und Ion Fury: Aftershock macht ein paar coole Dinge, bei denen wir es kaum erwarten können, sie mir euch zu teilen."

Die bereits im vergangenen Jahr in Aussicht gestellte Erweiterung für den Oldschool-Shooter Ion Fury ( ab 25,99€ bei kaufen ) hat jetzt nochmal eine offizielle Ankündigung und einen Namen von 1C Entertainment erhalten: Aftershock setzt weiter auf klassische Baller-Action, doch zeigt der Trailer auch Spielszenen, in denen man mit einem futuristischen Bike unterwegs zu sein scheint.Ion Fury: Aftershock soll im Sommer für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: Aftershock Expansion Ankündigungstrailer