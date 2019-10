Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville: Vollversion des albernen Multiplayer-Shooters ist erschienen - 4Players.de

"Die neueste Auflage der weltweit verrücktesten Shooter-Reihe spielt in der weitläufigen Vorstadtregion Neighborville, wo sich ein neuer Koniferen-Konflikt zwischen den Hirnlosen und der Botanik zusammenbraut.Die Schlacht tobt dieses Mal in drei offenen Regionen, in denen Spieler sich weit über die Stadtgrenzen hinaus gnadenlose Gefechte liefern können. Mit 20 voll anpassbaren Charakterklassen, sechs verschiedenen Online-Multiplayer-Modi und der neuen Social-Region „Schwindel-Park“ bietet Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville feldfrische Inhalte für jeden Geschmack."Wir freuen uns riesig, allen abenteuerlustigen Nachbarn weltweit mit Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville unseren bislang größten Shooter zu präsentieren", erklärt Rob Davidson, Game Director bei PopCap in Vancouver. "Die Veröffentlichung einer frühen Edition des Spiels, die für insgesamt sechs Wochen vor dem heutigen Launch verfügbar war, erlaubte es uns, die Performance des Spiels zu verfeinern, Feedback der Spieler anzunehmen und einen soliden Launch sicherzustellen. Wir danken allen Fans, die uns auf dieser Reise begleitet haben und noch begleiten werden."Wie die früheren Shooter der Plants vs. Zombies-Reihe setzt auch Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville wieder auf durchgeknallte Multiplayer-Action in insgesamt sechs Online-Multiplayer-Modi, inklusive der neuen rasanten 4v4-Kampf-Arena im Superdome. Neben alten Bekannten wie der Erbsenkanone und Schnapper, bringen sechs neue Sprösslinge wie Giftporling, Meister der Schatten und die Disco-Queen Miss Elektra neue strategische Tiefe in die Gartenschlacht. Neu sind auch die Teamspiel-Charaktere Eiche und Eichel (Pflanzen) und Weltraum-Kadett (Zombies), die zusammen mit bis zu drei weiteren Spielern gesteuert werden können. Wie immer können alle Charaktere mit ausgefallenen Anpassungen verbessert und verschönert werden.In den drei offenen Regionen – dem Stadtzentrum von Neighborville sowie dem heißen, staubigen Steilkönig und dem üppigen, aber merkwürdigen Schrägwald – warten verrückte Aufträge, abgefahrene kosmetische Gegenstände und irre Charaktere auf die Spieler. Jeder Modus kann gemeinsam im Splitscreen-Couch-Koop oder im Online-Koop gespielt werden, ganz gleich, ob die Spieler sich durch die blühenden offenen Regionen kämpfen oder in Online-Multiplayer-Schlachten stürzen möchten.Des Weiteren steht den Spielern die neue Social-Region, der Schwindel-Park, offen, wo sie sich zwischen lustigen Fahrgeschäften kleinere Multiplayer-Scharmützel liefern oder über das Social Board miteinander interagieren und sich zu Gruppen zusammenschließen können. Im Schwindel-Park finden die Spieler außerdem einen Schießstand, an dem sie die verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere testen können, sowie ein riesiges Klavier zum Herumklimpern. Abwechslungsreiche, monatliche Events wie das gruselige „Rasen der Verdammnis“-Festival im Oktober bieten die Chance auf saisonale, kosmetische Belohnungen und besondere Herausforderungen.Die Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Standard Edition enthält das Hauptspiel zum Preis von 39,99 Euro. Die Deluxe Edition enthält zusätzlich zwei legendäre Kostüme für Erbsenkanone und 80er-Actionheld, einen exklusiven digitalen Comic zur Schlacht um Neighborville sowie fünf Emojis zum Preis von 49,99 Euro. Leidenschaftliche Fans, die die mit exklusiven kosmetischen Belohnungen ausgestattete Vorabversion Founder’s Edition erworben haben, können ab sofort die Standard Edition spielen – und ihren bisherigen Spielfortschritt mit übernehmen. Käufer der Founder’s Edition oder der Standard Edition können ab heute auch das Upgrade auf die digitale Deluxe Edition für 9,99 Euro kaufen.Weitere Informationen über die Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville Founder’s Edition gibt es auf der offiziellen Website oder über die sozialen Netzwerke auf Facebook Instagram , und YouTube ."