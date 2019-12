Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville: Winterliches Feastivus-Event gestartet - 4Players.de

Electronic Arts und PopCap haben das Weihnachts-Event Feastivus in Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville auf PC, PlayStation 4 und Xbox One gestartet . Darin können Spieler "den verschneiten Schwindel-Park ganz neu entdecken und Geschenke sowie winterliche Gegenstände abstauben.Mit der Preiskarte zum Feastivus-Festival entbrennt eine gnadenlose Jagd durch die riesigen offenen Regionen des Spiels - auf exklusive Belohnungen wie das seltene improvisierte Rentier, den superseltenen abstoßenden Schnapper und das legendäre Feastivus-Meister-Kostüm. Außerdem gibt es mit dem Schleim-Reservoir eine neue Multiplayer-Karte: Hier erprobt Dr. Zomboss seinen neuen, pinken Schleim, auf dem die Hirne der Menschen direkt aus ihren Häusern auf die Teller der Zombies hüpfen sollen."Letztes aktuelles Video: Feastivus-Trailer