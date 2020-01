Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville: Ausblick auf kommende Karten und (verschneite) Festivals - 4Players.de

Screenshot - Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PC)

Im Laufe der kommenden Monate wird es verschneit, romantisch und saftig im albernen Comic-Shooter Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville . Electronic Arts zeigt mit seinem Kalender einen Ausblick auf Festivitäten wie das Schneetag-Festival (das offenbar passend zum neuen Jahr schon gestartet wurde) oder Schlachtfeld-Nachschub wie die Revierübernahme-Karte "Saftige Wiesen" (zum Vergrößern anklicken): EAs offizieller Web-Auftritt erläutert:Willkommen im Jahr 2020, Neighborvillianer. Ein neues Jahr hat begonnen. Eine neues Jahrzehnt hat begonnen. Und doch tobt der Krieg zwischen Pflanzen und Zombies! Starte das neue Jahr ganz nach deinem Geschmack, indem du mit deinen Freunden um das Schicksal von Neighborville und seine leckeren Hirne kämpfst.2020 ist noch so frisch wie ein flauschige Decke aus Neuschnee, so knackig wie ein gefrorenes Blatt Eisbergsalat, so orange wie eine frisch in der Z-Tech-Fabrik produzierte Baustellenpylone – und wir liefern dir ein passendes Festival-Event dazu: Schneetag.Bereise einen funkelnden und völlig verschneiten Schwindel-Park. Nutze die Preis-Kugeln, um dich durch die Schneetag-Preiskarte zu schaufeln und epische Hüte, Siegesplatten, Puncher, Emojis und mehr abzusahnen. Hol dir Verfolgungsjagd-Objekte wie das Kuhmuflage-Kommandant-Kostüm für Fußsoldaten auf halber Strecke, das legendäre Millenium-Drache-Kostüm für Drachenmäulchen beim 100%-Abschluss und das legendäre Drachenmäulchen-Kostüm „Jahrhundert-Drache“, wenn du auf dem Weg zum Ende der Karte nur einen Weg beschreitest.Wie du Preis-Kugeln bekommst? Du bekommst welche, wenn du in einem beliebigen Modus EP sammelst. Außerdem kannst du Tages- und Charakter-Herausforderungen abschließen, um mehr zu erhalten. Sobald du deine Preis-Kugeln in der Tasche hast, erreichst du die Schneetag-Preiskarte, wenn du Wing-Ding rechts im Multiplayer-Portal besuchst.Und was wird der Rest von 2020 bringen? Wir haben in unsere Kristallkugel gesehen und, obwohl wir keine Zeitreise-Zauberin aus einer anderen Ära sind (ja, wir meinen dich, Rosie), haben wir einen mystischen Einblick in deine Zukunft gewonnen! Folgendes erwartet dich in den nächsten drei Monaten:Das sind die neusten Neuigkeiten, aber im Laufe des Jahrzehnts wird es bestimmt noch ein paar Updates geben. Danke fürs Spielen! Wir können es kaum erwarten, ein weiteres Jahr damit zu verbringen, gemeinsam mit dir Planzen und Zombies zu zerballern!Spiele Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville jetzt auf Xbox One, PlayStation®4 und PC! Bleib über Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville™ auf dem Laufenden und melde dich an , um aktuelle Neuigkeiten – auch zu anderen Produkten, Events und Werbeaktionen von EA – zu erhalten. Du kannst uns auch auf Facebook Instagram und YouTube folgen, um mehr zu erfahren."Letztes aktuelles Video: Feastivus-Trailer