Firmament: VR-Adventure der Myst-Macher wird vermutlich erst nach 2021 erscheinen

Cyan Inc., die Entwickler von Myst , Riven und Obduction , hatten 2018 mit Firmament ein neues Adventure angekündigt, das seitdem praktisch zum Dauergast in unseren Videos zu kommenden VR-Highlights wurde. Am Wochenende gab es auf Kickstarter allerdings schlechte Nachrichten für all jene, die dem Titel ebenfalls entgegenfiebern.Dort wurde in einem Update für Backer der erfolgreichen Kampagne verkündet, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Titel noch im Jahr 2021 erscheint. Ursprünglich war sogar von Juli 2020 die Rede, was im neuen Update aber im Nachhinein als eine "extrem optimistische" Einschätzung bezeichnet wird.Im Gegenzug gebe es aber immerhin einen größeren Handlungsbogen als ursprünglich geplant. Allgemein bekämen Spieler neuerdings eine reichhaltigere Welt, sowie neue "Arten des Spielablaufs". Das Problem an all diesen Änderungen wiederum ist, dass sich die neue Vision des Spiels nun wieder ziemlich am Anfang der Entwicklung befinde.Firmament sollte nach dem ursprünglichen Konzept ein narratives Adventure der "nächsten Generation" für PC, VR-Headsets sowie PSVR/PS4 werden. Das Spiel, das sich stark an Myst, Riven und Obduction anlehnt, sollte auf eine Steampunkästhetik setzen und eine "reichhaltige" Geschichte mit einem Hauch von Magie erzählen.Generell hätte man vier verschiedene Welten mit Hilfe eines mechanischen Assistenten (Clockwork Companion) erkundet. Dieser ständige Begleiter sollte allmählich zu einem unverzichtbaren Instrument werden, da man nahtlos mit ihm interagiert und kommuniziert hätte, um zugleich eine Kette von Ereignissen aufzudecken.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer