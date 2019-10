The Beast Inside: Der zwischen zwei Jahrhunderten wechslende Horrortrip hat begonnen - 4Players.de

Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC) Screenshot - The Beast Inside (PC)

Illusion Ray Studio und Movie Games haben das Survival-Horrorspiel The Beast Inside am 17. Oktober 2019 für PC veröffentlicht. Auf Steam wird aktuell noch ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (18,89 Euro statt 20,99 Euro). Besitzer von Agony , Agony Unrated oder Lust for Darkness erhalten zusätzlich 15 Prozent Treuebonus. Eine kostenlose Demo ist ebenfalls verfügbar.Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (derzeit sind 86 Prozent von 238 Reviews positiv). Die Macher beschreiben ihr Spiel wie folgt: "The Beast Inside ist eine fesselnde Mischung aus Thriller und Survival-Horror. Erlebe eine Geschichte voller Geheimnisse, Tragödien und Wahnsinn. Spiele zwei Protagonisten, verbunden durch ein düsteres Erbe. Bekämpfe Gegner, löse Rätsel und stelle dich wahrem Grauen in einer 3D-gescannten Umgebung."Hintergrundgeschichte: "Boston, 1979. Adam, ein Kryptoanalytiker der CIA, verlässt die Großstadt und zieht mit seiner Frau Emma aufs Land. Seine Vorgesetzten befürchten, dass sie dort nicht in der Lage sein werden, ihn zu beschützen, doch Adam sucht einen ruhigen Ort in den Wäldern, um sich auf die Entschlüsselung eines Militärcodes konzentrieren zu können. Seine Arbeit könnte den Verlauf des Kalten Krieges beeinflussen. Bald stellt sich heraus, dass die Gegend keineswegs so friedlich ist, wie zunächst angenommen wurde...Adam entdeckt auf dem Dachboden ein seltsames Tagebuch, geschrieben von einem Mann namens Nicolas Hyde, der scheinbar dasselbe Haus im 19. Jahrhundert bewohnte. Einmal geöffnet, transportiert das Tagebuch die Albträume der Vergangenheit direkt in die Gegenwart Adams und gefährdet nicht nur sein Leben, sondern auch das seiner Frau Emma. Die Spannung erreicht ihren Höhepunkt, als die beiden Erzählstränge drohen, aufeinanderzutreffen. Die ferne Vergangenheit und ihr Gefangener, Nicolas, gegen Adam, den Kryptoanalytiker des Kalten Krieges. Wem wirst du vertrauen?"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer