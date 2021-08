Dolmen: gamescom-Szenen aus dem Science-Fiction-Horror

Crafting, verschiedene Distanzen, strategische Manöver und viel Improvisation sollen hier eine wichtige Rolle spielen, zumal der Spieler auch das Energie-Management und gelegentliche Bossgeger im Auge behalten sollte.







"Dolmen spielt in einem Sci-Fi-Universum, in dem die Menschheit mehrere Sternensysteme mit Hilfe von Raumfahrttechnologie und genetischer Manipulation kolonisiert hat, um sich an die Bedingungen anzupassen. Bereits 2018 begann die Kickstarter-Kampagne zu Dolmen . Zur gamescom 2021 gewähren Entwickler Massive Work Studio und Publisher Prime Matter einen sehr actionreichen Einblick ins Action-Rollenspiel: Gezeigt werden allerlei garstige, Käfern ähnelnde Xeno-Spezies, die mit Äxten, Klingen- und Projektilwaffen zerlegt werden. Ein Release ist 2022 für den PC, Xbox One und Series X/S sowie PlayStation 4 und 5 geplant.Crafting, verschiedene Distanzen, strategische Manöver und viel Improvisation sollen hier eine wichtige Rolle spielen, zumal der Spieler auch das Energie-Management und gelegentliche Bossgeger im Auge behalten sollte. Hier geht es zur Steam-Seite "Dolmen spielt in einem Sci-Fi-Universum, in dem die Menschheit mehrere Sternensysteme mit Hilfe von Raumfahrttechnologie und genetischer Manipulation kolonisiert hat, um sich an die Bedingungen anzupassen.

Das Reviam-System liegt weit entfernt von den wichtigsten bewohnten Gebieten der Galaxie, hat aber die Aufmerksamkeit der Zoan Corp. auf sich gezogen, weil es eine Strahlung aussendet, die sich von der anderer Systeme unterscheidet und auf die Existenz anderer Universen hindeutet. In diesem System gibt es nur einen Planeten namens Revion Prime.Vor den Ereignissen gab es keine Hinweise auf die Existenz anderer Dimensionen. Das wissenschaftliche und militärische Interesse, das hinter dieser Entdeckung steht, könnte das bestehende politische Gleichgewicht destabilisieren, aber darüber hinaus hat die Forschung auf Revion Prime auch die Existenz einer außerirdischen Spezies namens Vahani aufgedeckt, deren Aufgabe es offenbar ist, durch die Universen zu streifen und anderen Spezies bei ihrer Entwicklung zu helfen. Ihre Interessen sind unklar, und es bleibt abzuwarten, ob die Erschaffung der Xeno-Spezies von ihnen beeinflusst worden sein könnte. Der Spieler muss die Geheimnisse von Revion Prime und den Dolmen-Kristallen entdecken.(...)In Dolmen wirst du mit jedem Kampf stärker!Erlebe ein umfangreiches Kampfsystem mit einer Vielzahl an Waffen und Moves.Wechsle fließend zwischen Nah- und Fernkampf, um auch die mächtigsten Feinde zu besiegen, die Revion Prime für dich bereithält.In Dolmen ist der richtige Einsatz von Energie der Schlüssel zum Erfolg.Energie wird nicht nur als Ressource für den Fernkampf, sondern auch für die Aktivierung des „Energiemodus“ verwendet. Der Energiemodus verleiht deinen Nahkampfwaffen mächtige elementare Statuseffekte, mit denen du die Schwächen deiner Gegner voll ausnutzen kannst.Eine verwüstete und düstere, aber zugleich schöne Welt wartet darauf, von dir erkundet zu werden. Kannst du die Geheimnisse lüften, die sich auf Revion Prime verbergen? Oder wird diese grausame Welt dich an die Schwelle des Todes treiben?Dein Überleben ist das Letzte, was diese Welt möchte.Wird deine Zeitlinie vernichtet, oder kannst du die Herausforderungen meistern, die dich erwarten?Revion Prime hält eine Reihe grausamer Monstrositäten bereit, um deine Fähigkeiten auf die Probe zu stellen."Letztes aktuelles Video: KickstarterTrailer