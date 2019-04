The Division 2: "Title Update 3" und "Operation Dark Hours" (Raid) verschoben; Balance soll optimiert werden - 4Players.de

Ubisoft hat die Veröffentlichung von "Title Update 3" und "Operation Dark Hours" (Raid) für The Division 2 verschoben. Die Entwickler erklärten, dass die Resonanz auf das "Title Update 2" (Tidal Basin) zwar insgesamt positiv war, sie aber auch viele Hinweise für Verbesserungen erhalten hätten."Um die Balance des Spiels zu verbessern und das bestmögliche Spielerlebnis für alle zu gewährleisten, haben wir beschlossen, die Veröffentlichung von Title Update 3 - einschließlich Operation Dark Hours, unserem Acht-Spieler-Raid - vom 25. April auf Mai 2019 zu verschieben. Das endgültige Veröffentlichungsdatum von Title Update 3 wird auf den Ergebnissen weiterer Tests und der Balance des Spiels basieren", heißt es In dem Zusammenhang wurde heute der öffentliche Testserver auf PC gestartet. Die Entwickler wollen die PTS-Umgebung nutzen, um spezielle Aspekte gezielt zu testen. Der PTS wird über Uplay für jeden zugänglich sein, der The Division 2 besitzt. Der Zugang zum Raid wird kein Bestandteil des PTS sein, um sicherzustellen, dass die gesamte Community ihn nach der Veröffentlichung entdecken und konkurrieren kann.Letztes aktuelles Video: Die Schlacht um DC