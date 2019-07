The Division 2: Überblick über Episode 1 - Washingtons Vorstädte: Expeditionen - 4Players.de

"Camp White Oak: Agenten der Division führen einen gut geplanten Angriff durch, um den verräterischen Präsident Andrew Ellis vor Gericht zu bringen.

Ubisoft hat weitere Angaben zur ersten Episode von The Division 2 bekanntgegeben. Als Teil des kostenlosen Inhalts von Year 1 wird "Episode 1 - Washingtons Vorstädte: Expeditionen" den Kampf außerhalb der Straßen von Washington D.C. verlagern. Die Episode bringt neue Orte zum Erkunden und setzt dort an, wo die Geschichte nach dem Endboss von Tidal Basin endete. Episode 1 wird samt Expeditionen am 23. Juli für alle Inhaber eines Year-1-Passes und am 30. Juli für alle anderen Spieler erscheinen.Episode 1 umfasst zwei neue Hauptmissionen und die Expeditionen, die sich um das Schicksal eines verlorenen Konvois drehen.Zwei neue HauptmissionenNeue Erfahrung: ExpeditionenNeue Waffen und Ausrüstung:GeheimaufträgeDas Update, das zusammen mit Episode 1 erscheinen wird, umfasst noch folgende Verbesserungen und Veränderungen.Neue Schwierigkeitsstufe 'Entdeckung' für den Raid 'Operation Dunkle Stunden'Anfertigungs-VerbesserungenWeitere Details zu den Anpassungen und den Verbesserungen findet ihr auch in der Zusammenfassung des letzten Testserver-Testlaufs ( zum Artikel ).