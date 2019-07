The Division 2: Creative-Director fragt Fans, ob sie an einem Einzelspieler-Ableger interessiert sind - 4Players.de

Manchmal nehmen Hersteller-Umfragen erfreulich viel Einfluss auf die Veröffentlichungspolitik eines Publishers - z.B. bei Segas Release von Fist of the North Star: Lost Paradise im Westen. Ubisoft Massives Creative-Director Julian Gerighty aus Malmö meldete sich am Wochenende auf Twitter zu Wort, um das Interesse an einem Einzelspieler-Ableger zu The Division abzuklopfen.Die Idee kam ursprünglich vom Legospiel-Entwickler Tim Spencer, der auf Twitter einfach mal seine Idee solch eines theoretischen Titels präsentierte. Gerighty fragte in seiner Reaktion auf den Tweet öffentlich nach weiteren Meinungen zu dem Konzept. Spencers Idee beschreibt die Geschichte um einen Agenten, der im Chaos rund um einen Blackout versucht, nach Hause zu seiner Familie zu gelangen:"Keine der Geschichten haben bislang erforscht, was ein Division-Agent opfert, und durch welche Lage er sich mental kämpfen muss. Wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eine ziemlich düstere, epische Sache - hier gibt es klar eine Möglichkeit, einige unglaubliche Geschichten zu erzählen."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Year One - Episode 3 - Teaser