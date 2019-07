The Division 2: Ist das bisher meistverkaufte Spiel des Jahres - 4Players.de

Im jüngsten Geschäftsbericht hat Ubisoft angekündigt, dass The Division 2 das meistverkaufte Spiel (auf Basis der verkauften Exemplare) des bisherigen Jahres ist, und zwar übergreifend über alle Spiele-Publisher. Die Datengrundlage bildet das erste halbe Jahr (Januar bis Juni 2019) auf PC und Konsolen in Europa, Afrika, Nordamerika, Lateinamerika Japan und den Mittleren Osten. Die Datenquellen sind NPD, GSD, GfK, Famitsu und Schätzungen von Ubisoft. Der Publisher schreibt selbst: "the industry's biggest hit since the beginning of the year." Konkrete Verkaufszahlen nannte Ubisoft nicht.The Division 2 erschien im März 2019 und verzeichnete einen starken, aber nicht überragenden Verkaufsstart. Während sich der Taktik-Shooter auf dem PC (vor allem auf Uplay) stark zeigte, blieb er auf den Konsolen hinter den ambitionierten Erwartungen zurück - jedenfalls bis Ende März 2019 ( wir berichteten ). In den folgenden Wochen verkaufte sich das Spiel dann stärker, was u. a. auf die stetigen Updates zurückgeführt wird. Es setzte sich damit vor Kingdom Hearts 3, Mortal Kombat 11, Anthem, Resident Evil 2 und Sekiro: Shadows Die Twice.Als Teil des kostenlosen Inhalts von Year 1 von The Division 2 wird "Episode 1 - Washingtons Vorstädte: Expeditionen" den Kampf außerhalb der Straßen von Washington D.C. verlagern. Die Episode bringt neue Orte zum Erkunden und setzt dort an, wo die Geschichte nach dem Endboss von Tidal Basin endete. Episode 1 wird samt Expeditionen am 23. Juli für alle Inhaber eines Year-1-Passes und am 30. Juli für alle anderen Spieler erscheinen. Episode 1 umfasst zwei neue Hauptmissionen und die Expeditionen, die sich um das Schicksal eines verlorenen Konvois drehen.