The Division 2: Update 5 ist verfügbar: Neue Hauptmissionen, Expeditionen und mehr - 4Players.de

"Camp White Oak: Agenten der Division führen einen gut geplanten Angriff durch, um den verräterischen Präsident Andrew Ellis vor Gericht zu bringen.

Manning National Zoo: Emeline Shaw, Anführerin der Ausgestoßenen, floh nach ihrer Niederlage in D.C. und hält sich nun im Zoo auf, um wieder zu alter Stärke zu gelangen. Die Agenten sind auf der Jagd um Shaw zu eliminieren, indem sie das Wiedererwachen der Ausgestoßenen im Keim ersticken."

"Weiterhin werdet ihr auf Expeditionen gehen können, die euch an noch nicht erkundete Orte rund um Washington, D. C. führen, um dort neue erzählerische und spielerische Möglichkeiten zu entdecken. Diese Orte bieten einzigartige Herausforderungen und Handlungsstränge, die sonst nirgendwo gefunden werden können: Neue Sammelobjekte, Umgebungsrätsel, einzigartige Boss-Mechaniken und noch vieles mehr. Für den Anfang erscheint ein neuer Einsatz im HUD. Sucht den Helikopterpiloten an der Operationsbasis auf, um den Ort der Expedition freizuschalten. Alternativ können die Spieler auf der Karte per Schnellreise an diesen Ort gelangen. Ein vollständiges Expeditionsgebiet besteht aus drei Orten mit jeweils unterschiedlichem Thema und Ton. Diese Orte werden nacheinander freigeschaltet, um schließlich ein ganzes Expeditionsgebiet zu ergeben. Falls ihr einen Ort nicht abgeschlossen habt, bevor der nächste verfügbar wird, macht euch keine Sorgen! Der vorige Ort bleibt geöffnet und ihr könnt ihn später erkunden. Wir möchten, dass sich jeder von euch die Zeit nimmt, sich die neuen Elemente der verschiedenen Orte genauer anzusehen, um alle ihre verborgenen Geheimnisse zu lüften. Wenn ihr alle drei Orte abschließt, erhaltet ihr Zugang zu einem exklusiven Schatzraum voller Belohnungen!"

Eine exotische Waffe: Diamantklapperschlangen-Gewehr

Ein exotischer Ausrüstungsgegenstand: BT Datenhandschuhe

Zwei Waffen: Stoner LMG und Carbine 7

Agenten können zwei neue Geheimaufträge im Central Aquarium in Washington und am NSA-Standort B13 übernehmen (nur für Besitzer des Year-1-Passes).

"Die neue Schwierigkeitsstufe 'Entdeckung' zusammen mit der entsprechenden Matchmaking-Option, ermöglicht es den Spielern, The Division 2 in seiner Gesamtheit zu erleben. Während die exotische Beute der Operation Dunkle Stunden exklusiv für die normale Schwierigkeit bleibt, können Agenten, die die neue Schwierigkeitsstufe spielen, eine Vielzahl von großen Belohnungen erwarten, während sie für die normale Schwierigkeit trainieren."

"Die Spieler können nun ihre Ausrüstung bis zur Ausrüstungspunktzahl 500 zusammenstellen und Blaupausen zwischen den Charakteren austauschen. Zusätzlich können nun auch handgefertigte Waffen rekalibriert werden."

Für The Division 2 ist heute das fünfte, große Update auf PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht worden. Das Change-Log in englischer Sprache findet ihr hier Als Teil des kostenlosen Inhalts von Year 1 wird "Episode 1 - Washingtons Vorstädte: Expeditionen" den Kampf außerhalb der Straßen von Washington D.C. verlagern. Die Episode bringt neue Orte zum Erkunden und setzt dort an, wo die Geschichte nach dem Endboss von Tidal Basin endete. Episode 1 wird samt Expeditionen am 23. Juli für alle Inhaber eines Year-1-Passes und am 30. Juli für alle anderen Spieler erscheinen.Episode 1 umfasst zwei neue Hauptmissionen und die Expeditionen, die sich um das Schicksal eines verlorenen Konvois drehen. Auch diese Missionen werden zunächst für die Inhaber eines Year-1-Passes erscheinen (ebenfalls eine Woche Vorsprung).Zwei neue HauptmissionenNeue Erfahrung: ExpeditionenNeue Waffen und Ausrüstung:GeheimaufträgeDas Update, das zusammen mit Episode 1 erscheinen wird, umfasst noch folgende Verbesserungen und Veränderungen - sowie eine Taschenlampe, das Shepard-System zur Unterstützung von anderen Agenten und diverse Balance-Anpassungen Neue Schwierigkeitsstufe 'Entdeckung' für den Raid 'Operation Dunkle Stunden'Anfertigungs-Verbesserungen