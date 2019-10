The Division 2: Titel-Update 6 (Episode 2): Verbesserungen am Inventar und der Benutzeroberfläche - 4Players.de

Neugestaltung des Mod-Inventars

Mit Episode 2 ( Titel-Update 6 ) für The Division 2 werden das Pentagon als neuer Story-Schauplatz, eine weitere Spezialisierung, benannte Ausstattungsobjekte, viele Balance-Anpassungen, "zielgerichtete Beute" ( wir berichteten ), Änderungen am PvP-Modus und der Dark Zone ( Details ) und Verbesserungen am Inventar und der Benutzeroberfläche vorgenommen. Das Update wird sehr wahrscheinlich Mitte Oktober erscheinen.Die Verbesserungen am Inventar und der Benutzeroberfläche haben die Entwickler näher vorgestellt. So wird die Anzahl der Loadouts (Ausstattungen) von sechs auf zwölf erhöht - auch die gewählten Spezialisierungen und die Granaten werden in die Loadouts mit einbezogen. Folgende Verbesserungen heben die Entwickler hervor. Weitere Details findet ihr hier "Grundschaden-Darstellung: Episode 2 versorgt die Benutzeroberfläche mit mehr Informationen über den Waffenschaden, insbesondere den Grundschaden. In Zukunft zeigen alle Waffen ihren verbesserten Schaden an und wie er sich zum Grundschaden der Waffe verhält.Neugestaltung des Mod-Inventars: Zum Mod-Inventar haben wir jede Menge Feedback erhalten und deshalb die Benutzeroberfläche für eine verbesserte Navigation neu gestaltet. Wenn man das Mod-Inventar in Episode 2 öffnet, findet man die Mods in drei Kategorien unterteilt: Angriff, Verteidigung und Zusatz. Es gibt noch eine vierte Kategorie, Allgemein, wenn man noch alte Mods im Inventar hat. Darüber hinaus gibt es eine optionale Gitternetzansicht für diese Mods in eurem Inventar.Darstellung benannte Objekte: Ja, benannte Objekte halten in The Division 2 Einzug und wir möchten sicherstellen, dass ihr diese Objekte und Talente in eurem Inventar erkennt. In Zukunft werden alle benannten Objekte und Talente mit einem Rangabzeichen-Wasserzeichen (in V-Form) versehen und in Highend-Textfarbe geschrieben.Spielerübersicht: Die Spielerübersicht bietet jetzt mehr Vorabinformationen an einem einzigen Ort. Schaden der ausgerüsteten Waffe und Schuss pro Minute werden hier aufgeführt, ebenso wie die Fertigkeitenstärke aller ausgerüsteten Fertigkeiten. Beim Durchsuchen des Inventars werden außerdem Vergleichswerte angezeigt.Spielerstatistikseite: In Episode 2 gibt es eine detaillierte Aufschlüsselung aller Attribute, Statistiken und Talente von der Spielerstatistikseite. Auf dieser Seite wird alles aufgeführt, was in die hervorgehobene Statistik einfließt.Filtern und Sortieren von Objekten: Wir wissen, dass es in The Division 2 eine Menge Beute gibt und wir möchten dafür sorgen, dass ihr diese Beute in eurem Inventar leichter findet. Aus diesem Grund haben wir in allen Inventarkategorien einen Filter eingebaut, der euch dabei hilft, die Ausstattung zu finden, die ihr benötigt."