The Division 2: Episode 2 und das Titel-Update 6 erscheinen am 15. Oktober - 4Players.de

"Die Expeditionen werden durch ein neues Meisterstufensystem ergänzt, welches die Einsatzdauer in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen belohnt.

Kenly College kehrt zur regelmäßigen Rotation zurück, wobei alle Gebiete offen stehen und jeder Agent beim ersten Abschluss das Diamantklapperschlange-Gewehr erhält.

Das neue Beschützersystem belohnt Spieler, die auf einen Ruf nach Verstärkung antworten und Aktivitäten abschließen, mit automatischen Empfehlungen.

Einsatzort-Invasionen gibt es jetzt auch für Camp White Oak und Manning National Zoo."

Am 15. Oktober 2019 werden Episode 2 und das Titel-Update 6 für The Division 2 veröffentlicht. Enthalten sind zwei neue Hauptmissionen (Pentagon und Darpa Forschungslabor; ab dem 15. Oktober für Year-1-Pass verfügbar; ab dem 22. Oktober für alle Spieler), zwei Geheimaufträge für Year-1-Pass-Besitzer und die neue Klasse "Der Techniker". Die Signatur-Waffe des Technikers ist der Mehrfach-Raketenwerfer "P-017 Launcher", mit dem sich bis zu sechs Feinde mit zielsuchenden Raketen treffen lassen, sofern man über genug Munition verfügt.Darüber hinaus sind "zielgerichtete Beute" ( wir berichteten ), Änderungen an der Dark Zone, verbesserte Konflikt-Belohnungen, neue Ausrüstungsgegenstände, Balance-Anpassungen und Verbesserungen an der Benutzeroberfläche ( wir berichteten ) geplant.Weitere Neuerungen ( Details ):Letztes aktuelles Video: Episode 2 Pentagon