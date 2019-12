The Division 2: Hardcore-Beta (Permadeath) und Schneeball-Update 6.1 - 4Players.de

Ubisoft hat das Titel-Update 6.1 (TU 6.1) für The Division 2 angekündigt, das ab dem 10. Dezember 2019 für alle Spieler verfügbar sein wird. Neben dem typischen Weihnachtsklimbim, dem Bekleidungsereignis "Stille Nacht" und dem Event "Situation: Snowball" mit Nikolausmützem sowie Schneeball-Waffe wird die Beta-Version des Hardcore-Modus mit Permadeath eingebaut."In diesem neuen Modus ist der Tod endgültig, was die gesamte Kampagne von The Division 2 zur ultimativen Herausforderung für die Agents macht. Da man nicht mehr neustarten kann, müssen die Division-Agents taktisch und vorsichtig vorgehen, um es so weit wie möglich zu schaffen. Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um so eine bessere Chance zu haben das Endspiel zu erreichen und Washington D.C., mit all seinen Feinden und Gefahren, zu überleben", erklärt Ubisoft."Das Titel Update 6.1 beinhaltet außerdem das 'Stille Nacht'-Bekleidungsereignis und ein dunkles Wintertheme. Spieler können aus den 'Stille Nacht'-Bekleidungsbehältern 35 neue Kleidungsstücke sammeln. Alle Spieler, die sich während des Events einloggen, erhalten einen kostenlosen Schlüssel. Dazu erhalten Spieler mit einem Year 1 Pass, während des Events, zusätzlich drei Schlüssel als Bonus obendrauf. Beginnend mit dem 'Stille Nacht'-Bekleidungsereignis haben Spieler außerdem die Möglichkeit, die Bekleidungsbehälter mit Premium-Credits zu erwerben und diese Freunden und Clanmitgliedern als Geschenk zu schicken."Letztes aktuelles Video: Episode 2 Überblick