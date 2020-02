The Division 2: Update 8 vorgestellt: Gear 2.0, Skill Tiers und bessere Talente

Obwohl noch nicht genau feststeht, wann im Februar die dritte Episode aus dem ersten Jahr (Coney Island: Die Jagd) für The Division 2 erscheinen wird, haben die Entwickler das kostenlose "Update 8" angekündigt, das zusammen mit der kostenpflichtigen Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York am 03. März 2020 für das Hauptspiel veröffentlicht wird.Das Update erhöht das "Power Level" auf "Gear Score" 515 und überarbeitet das Beute-System. "Gear 2.0" überarbeitet Set-Boni, Sets und Exotics, bringt "God Rolls" (Gegenstände können den maximalen Wert in allen Attributen haben) zurück, sorgt für Kernattribute auf allen Objekten und verbessert das Benutzerinterface, um die Qualität eines Gegenstands besser erkennen zu können. Es soll außerdem mehr Talente geben, die einen grundlegenden Einfluss auf den Spielstil haben. Mit der überarbeiteten Rekalibrierung können Talente und Attribute von Gegenständen extrahiert und dauerhaft in der Rekalibrierungsbibliothek gespeichert werden, um diese Attribute auf andere Gegenstände zu übertragen.Außerdem wird "Skill Power" durch (sechs) "Skill Tiers" ersetzt. In den Dark Zones wird man demnächst nur noch Erfahrungspunkte durch Spieler-zu-Spieler-Interaktionen, erfolgreiche Evakuierungen und das Sammeln von Nachschublieferungen bekommen. Sämtliche Dark-Zone-Gegenstände sind kontaminiert und müssen extrahiert werden. Weitere Angaben findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Episode 3 - Coney Island Die Jagd