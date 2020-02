The Division 2: Episode 3 - Coney Island: Die Jagd startet heute für Year-1-Pass-Besitzer

Nach der Ankündigung der Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York für den 3. März 2020 hat Ubisoft soeben bestätigt, dass die dritte Episode des ersten Jahres ab heute für alle Year-1-Pass-Besitzer von The Division 2 zur Verfügung stehen wird. Am 19. Februar wird Episode 3 - Coney Island: Die Jagd auch für alle anderen Spieler (kostenlos) freigeschaltet. Episode 3 dient als Prolog für Warlords von New York.Episode 3 - Coney Island: Die Jagd umfasst zwei neue Hauptmissionen, zwei Geheimaufträge (für Year-1-Pass-Besitzer), die neue Spezialisierung "Feuerwand" (mit Flammenwerfer), weitere Belohnungen als Teil des Empfehlungsprogamms sowie neue Ausrüstungsgegenstände und exotische Waffen. Ubisoft : "Coney Island: Die Jagd beginnt, wenn dein Agent per Schiff auf Coney Island ankommt und sich den Weg zu einem Safehouse bahnt. Sobald du sicheren Fuß gefasst hast, begibst du dich in das Baseball-Stadion, um den neuen Haupteinsatz zu beginnen. Im Coney Island Ballpark kämpfst du darum, den Virologen Vitaly Tchernenko aus den Fängen der Black-Tusk-Söldner zu befreien. Gemeinsam mit einem Drohnenführer kämpfst du dich Schicht für Schicht durch die Verteidigung der Black Tusk, um Tchernenko zu finden. Der zweite Haupteinsatz von Episode 3 findet im Coney-Island-Vergnügunspark statt. Dort muss dein Agent einen mit C4 verminten Park durchkämmen, um Aaron Keener, einen ehemaligen Division-Agent, der nun abtrünnig ist, aufzuspüren und zu bergen. Dabei musst du seine Pläne für ein neuen Virenstamm enthüllen. Die Black Tusks, die von Dolores Jones geführt werden, sind Keener ebenfalls auf den Fersen und die Cleaners, die vom Ausrotten der Seuche mit dem Feuer besessen sind, wollen sich an Tchernenko rächen, von dem sie glauben, dass er hinter der Pandemie steht. Du musst dir einen Weg durch schweren Widerstand bahnen, wenn du dich mit Keener in seinem Versteck anlegen und ihn lebend bergen willst. (...) Die Feuerwand-Spezialisierung ist Ideal für Agents, die sich gern in den Nahkampf stürzen. Mit der individuellen Waffe, dem K8-JetStream-Flammenwerfer heizt du dem Gegner ordentlich ein. Darüber hinaus verfügt die Feuerwand über einen Stürmerschild, der alle Verbündeten stärkt, die sich dahinter verbergen. Sie richten für jeden Gegner, der vor dem Schild steht, mehr Schaden an. Die Feuerwand erhält auch eine abgesägte Schrotflinte mit Talenten, die mit dem Schaden des Flammenwerfers harmonieren. Dies ist die perfekte Kombination für Agents, die gern aggressiv spielen und sich auf sehenswerte Art durch die Linien der Gegner schmeißen."Letztes aktuelles Video: Episode 3 - Coney Island Die Jagd