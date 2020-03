The Division 2: Update 8.0 mit "Gear 2.0" und der Erweiterung "Warlords von New York" wird verteilt

Agents, we need to extend the maintenance by an additional 30 minutes. We're sorry for the inconvenience.



Auf die Server von The Division 2 wird gerade das große Update 8.0 und die Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York aufgespielt . Das Update erhöht das "Power Level" auf "Gear Score" 515 und überarbeitet das Beute-System. "Gear 2.0" überarbeitet Set-Boni, Sets und Exotics, bringt "God Rolls" (Gegenstände können den maximalen Wert in allen Attributen haben) zurück, sorgt für Kernattribute auf allen Objekten und verbessert das Benutzerinterface, um die Qualität eines Gegenstands besser erkennen zu können. Es soll außerdem mehr Talente geben, die einen grundlegenden Einfluss auf den Spielstil haben. "Skill Power" wird durch (sechs) "Skill Tiers" ersetzt. In den Dark Zones wird man demnächst nur noch Erfahrungspunkte durch Spieler-zu-Spieler-Interaktionen, erfolgreiche Evakuierungen und das Sammeln von Nachschublieferungen bekommen. Das Change-Log findet ihr hier Die Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York soll auf PC bereits im Anschluss der Wartungsarbeiten (Update 8.1) zur Verfügung stehen. Ursprüngliches Ziel war 12:00 Uhr. Danach wurden die Wartungsarbeiten zweimal um 30 Minuten verlängert. Auf den Konsolen wird man New York ab Mitternacht (von Montag auf Dienstag) einen Besuch abstatten können.Downloadgrößen: Das Update von Version 7 auf die aktuelle Fassung ist auf PC ca. 42 GB, auf PS4 ca. 14 bis 16 GB und auf Xbox One ca. 60 GB groß. Nach der Installation wird das Spiel ungefähr 75 bis 80 GB Speicherplatz auf der Festplatte in Anspruch nehmen.Letztes aktuelles Video: Episode 3 - Coney Island Die Jagd