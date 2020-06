The Division 2: Update 10, zweite Warlords-Season und zweiter Raid "Operation Stahlross"

Spielerstärke Erhöhter Schaden bei fast allen Waffen, einschließlich exotischer Waffen Verbesserung der Gear Sets Verbesserung der Brand Sets

Qualität und Quantität des Loots Erhöhung der Gesamtqualität des Loots Verbesserung der Loot-Systemskalierung mit ansteigender Schwierigkeitsstufe Verbesserung der Qualität von gecrafteten Objekten Verbesserte Lagerbestände der Händler

Fixes und Balancing Weitreichende Anpassungen des generellen Balancing Viele allgemeine Bugfixes



Ligen: eine Reihe von Challenges für Spieler mit der Option, abhängig von der Fähigkeit des Spielers, Herausforderung zu meistern und Belohnungen freizuschalten

Global-Events: zeitlimitierte Events, bei denen globale Modifikatoren auf das gesamte Spiel angewendet werden und die Spieler für die Erfüllung bestimmter Aufgaben belohnt werden.

Während jeder Season erhöhen die Spieler ihr Season-Level, um verschiedene Belohnungen freizuschalten, indem sie an saisonalen Aktivitäten teilnehmen und das Spiel spielen."

Am 16. Juni wird das "Titel Update 10" für The Division 2 erscheinen. Erneut soll das Beute-/Gegenstandssystem ausführlich überarbeitet werden. Am 23. Juni soll dann die zweite Season "Keeners Vermächtnis" in der Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York starten. Der zweite Raid "Operation Stahlross" für acht Spieler ab Level 30 und ab Level 40 soll dann später folgen.Update 10 im Überblick:Die zweite Season beschreibt der Publisher so: "Seasons sind Teil der Erweiterung Die Warlords von New York und bieten eine Reihe von 3-monatigen, narrativen Kurzkampagnen. In Season 2, Keeners Vermächtnis, müssen die Division Agents eine neue abtrünnige Zelle übernehmen und sie daran hindern, den von Aaron Keener hinterlassenen Plan doch noch umzusetzen. Spieler müssen die Erweiterung Die Warlords von New York besitzen, um an Seasons teilnehmen zu können. (...) Wie bereits in Season 1 haben Spieler in Season 2 die Möglichkeit einzigartige Belohnungen freizuschalten. Darunter sind zwei neue exotische Gegenstände, eine Skill-Variante und ein neues Gear Set. Spieler, die die Erweiterung Die Warlords von New York besitzen, können Season 2 kostenlos spielen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, den Season Pass 2 zu erwerben, um zusätzliche Belohnungen für ihren Fortschritt zu erhalten. Der Pass bietet weitere Möglichkeiten, um spezifische Ausstattungen und exklusive Prestige-Objekte, wie ein einzigartiges Season-Outfit, zu erhalten. Spieler haben noch bis zum 15. Juni Zeit die Inhalte der Season 1 abzuschließen, bevor am 23. Juni Season 2 beginnt."Andere Events werden in Season 2 fortgesetzt, dazu zählen:"Im zweiten Raid arbeitet ein Team von acht Spielern zusammen, um eine neue Herausforderung zu bestehen. Darüber hinaus erhalten Spieler ab Level 30 und ab Level 40 exklusive Belohnungen, wenn sie an der bisher schwierigsten Mission teilgenommen haben. Das Veröffentlichungsdatum des zweiten Raids wird bald verkündet."Letztes aktuelles Video: Stadia-Trailer