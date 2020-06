The Division 2: Update 10 veröffentlicht; zweite Raid "Operation Stahlross" steht an

Spielerstärke Erhöhter Schaden bei fast allen Waffen, einschließlich exotischer Waffen Verbesserung der Gear Sets Verbesserung der Brand Sets

Qualität und Quantität des Loots Erhöhung der Gesamtqualität des Loots Verbesserung der Loot-Systemskalierung mit ansteigender Schwierigkeitsstufe Verbesserung der Qualität von gecrafteten Objekten Verbesserte Lagerbestände der Händler

Fixes und Balancing Weitreichende Anpassungen des generellen Balancing Viele allgemeine Bugfixes



Ubisoft hat heute das "Titel Update 10" für The Division 2 veröffentlicht. Mit dem Update soll das Beute-/Gegenstandssystem ausführlich überarbeitet werden ( zum Change-Log ). Am 23. Juni soll dann die zweite Season "Keeners Vermächtnis" in der Erweiterung The Division 2: Die Warlords von New York starten.Update 10 im Überblick:Der zweite Acht-Spieler-Raid "Operation Stahlross" wird ab dem 30. Juni um 9:00 Uhr für Spieler auf Stufe 40 spielbar sein. Ab dem 7. Juli wird auch eine Version für Spieler auf Stufe 30 verfügbar sein. Operation Stahlross ist ein kostenloses Inhaltsupdate für alle Besitzer von The Division 2 und der Erweiterung Die Warlords von New York. In diesem Raid betreten die Division Agenten eine Gießerei, in der die "True Sons" neue Waffen herstellen, während sie einen Plan ausarbeiten, um ihre Kontrolle über Washington D.C. wiederherstellen zu können.Ubisoft: "Operation Stahlross kann auf den Schwierigkeitsstufen 'Normal' und 'Entdeckung' gespielt werden. Der Entdeckungsmodus, der eine Spielersuche ermöglicht, wird zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt. Basierend auf den wichtigsten Erkenntnissen aus dem ersten 8-Spieler-Raid des Spiels, "Operation Dunkle Stunden", gilt "Operation Stahlross" als die ultimative Herausforderung für die Agenten von The Division 2. Mit neuen Rätseln und Mechaniken wird sichergestellt, dass Teamwork der Schlüssel zum Sieg sein wird. Operation Stahlross wird zum Nachdenken anregende Kämpfe gegen Feinde und Bosse beinhalten, bei denen Agenten dazu gebracht werden, zusammen mit ihren Teamkollegen die richtige Kampfmechanik und Strategie zu finden, um ihre Feinde zu besiegen. Der Raid wird die Spieler mit exklusivem Loot belohnen, wie etwa: Blutdurst (exotisches Gewehr mit zwei Läufen), exotischer Revolver Regulus, Ausstattungsgarnitur Gießerei-Bollwerk und Ausstattungsgarnitur Zukunftsinitiative".Letztes aktuelles Video: Raid Operation Stahlross