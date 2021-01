The Division 2: Cross-Promotion mit Resident Evil zum Jubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Reihe Resident Evil hat sich Capcom mit Ubisoft und Massive Entertainment für eine feierliche Cross-Promotion zusammengetan. Für einen begrenzten Zeitraum wird es zwischen dem 2. und 15. Februar möglich sein, in Tom Clancy's The Division 2 ( ab 9,85€ bei kaufen ) divserse Gegenstände und Outfits aus der ersten Original-Trilogie des Survival-Horrors zu sammeln.Schon wer sich einloggt und an dem Event teilnimmt, wird mit der Uniform des Raccoon City Police Departments belohnt, die ursprünglich von Leon S. Kennedy in Resident Evil 2 getragen wurde. In dem Trailer erkennt man außerdem einen Helikopter mit dem S.T.A.R.S.-Logo, das klassische Jill-Valentine-Outfit und Kult-Figur Hunk von der Umbrella-Spezialeinheit.Letztes aktuelles Video: Raid Operation Stahlross