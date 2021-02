The Division 2: Cross-Promotion-Event mit Resident Evil und 4k/60fps-Patch für PS5 & XBS

The Division 2 x Resident Evil 25th Anniversary Event starts now!



Play today and collect outfits, weapon skins, and other items inspired by the classic horror series. pic.twitter.com/GzNlA4Z17a



— The Division 2 (@TheDivisionGame) February 2, 2021





Reanimated has risen again but with some changes. Headshot kills cause a cloud of damaging – but it won’t hurt you or allies. In fact, the opposite, as the cloud now heals agents and gives a damage boost while in it.



Do not fear the green mist, agents! Run! Run to it instead! pic.twitter.com/1qU6B1L33H



— The Division 2 (@TheDivisionGame) February 2, 2021

Nach verlängerten Wartungsarbeiten ist das "Titel-Update 12.1" für The Division 2 ab 9,85€ bei kaufen ) veröffentlicht worden. Mit dem Update startet das Cross-Promotion-Event (Bekleidungsereignis) mit Resident Evil. Für einen begrenzten Zeitraum wird es zwischen dem 2. und 15. Februar möglich sein, in The Division 2 diverse Gegenstände und Outfits aus der ersten Original-Trilogie des Survival-Horrors zu sammeln. Schon wer sich einloggt und an dem Event teilnimmt, wird mit der Uniform des Raccoon City Police Departments belohnt, die ursprünglich von Leon S. Kennedy in Resident Evil 2 getragen wurde. Weitere Details findet ihr hier Außerdem sorgt das Update dafür, dass das Spiel auf der PlayStation 5 und auf der Xbox Series X in 4K-Auflösung mit 60 fps läuft. Weitere Grafik-Anpassungen oder sonstige Verbesserungen für die neuen Konsolen wurden aber nicht vorgenommen. Ansonsten sorgt der Patch noch für einige Bugfixes und reduziert die Kosten für alle Optimierungen (an den Optimierungsstation) um 75 Prozent. Das Change-Log findet ihr im Ubisoft-Forum