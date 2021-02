The Division 2: Wird entgegen des ursprünglichen Plans noch weitere Inhalte erhalten

Ubisoft hatte bei der Investoren-Konferenz kurz bestätigt , dass The Division 2 ab 9,99€ bei kaufen ) noch weitere Inhalte erhalten wird. Die Entwickler (Massive) zogen nun nach und erklärten in einem Statement , dass Titel-Update 12 eigentlich das letzte Update sein sollte, aber aufgrund des anhaltenden Interesses der Spieler sollen noch weitere Inhalte folgen."Wir freuen uns sehr, heute bestätigen zu können, dass noch in diesem Jahr zusätzliche Inhalte für The Division 2 veröffentlicht werden! (...) Einige von euch haben mitbekommen, dass Titel-Update 12 ursprünglich das letzte große Titel-Update für The Division 2 sein sollte, aber dank eurer anhaltenden Unterstützung befinden wir uns jetzt in der frühen Entwicklungsphase für neue Inhalte, die später im Jahr 2021 veröffentlicht werden. (...) Es ist zwar noch zu früh, um heute mehr Details zu verraten, aber ihr müsst euch nicht mehr allzu lange gedulden, denn wir werden so bald wie möglich mehr darüber berichten", schreiben die Entwickler.Außerdem würden die Entwickler noch an der Behebung einiger Probleme arbeiten. Die höchste Priorität würden Berichte über Abstürze und fehlende Grafikeffekte (volumetrischer Nebel und Screen-Space-Reflexionen) auf der PlayStation 5 genießen.Letztes aktuelles Video: Raid Operation Stahlross