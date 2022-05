The Division 2: Season 9 und kostenloses Wochenende ab 13. Mai

Das ist mal langlebig - die nunmehr neunte Season bringt neue Waffen und Gegner, auch ein frischer Spielmodus wartet. Als Sahnehäubchen kann der Loot-Shooter am kommenden Wochenende gratis ausprobiert werden.Die aktuell wohl beste IP von Ubisoft bekommt endlich Nachschlag: Neben dem obligatorischen Title-Update kommt am 12. Mai zeitgleich die Erweiterung „Verborgene Allianz“, die natürlich auch einen neuen Endboss parat hat. Um ihm das Lebenslicht auszupusten müssen sich die Spieler allerdings zuerst, wie schon in „Warlords of New York“, seiner Gefolgschaft in Form von vier besonders gefährlichen True Sons entledigen. Erst dann kann es Captain Lewis an den Kragen gehen. Der Zusatzinhalt ist für alle Besitzer von „Warlords of New York“ kostenlos.Neben neuen legendären Waffen, Rüstungen und allgemeinen Verbesserungen, hält mit dem kommenden Update auch ein ganz frischer Spielmodus Einzug: Eine Art Mikro-Raid mit dem Namen „Countdown“ bietet koordinierte Koop-Action für bis zu acht Spieler; nur mit perfekter Absprache kann hier vom Erfolg geträumt werden. Zwei Viererteams starten an verschiedenen Stellen eines Kraftwerks und haben, wie es der Titel vermuten lässt, nur 15 Minuten Zeit, die gestellte Aufgabe zu erfüllen.Mit „Know How“ kommt auch eine neue, interessante klingende Spielmechanik dazu: Je mehr Erfahrung mit der Nutzung verschiedener Gegenstände erlangt werden, desto weiter können die Basiswerte, wie Rüstung, Fähigkeit oder Schaden, mit derart verdienten Punkten noch in die Höhe getrieben werden.Für alle Spieler, die sich noch nicht dazu durchringen konnten, Washington D.C in The Division 2 ( ab 2,77€ bei kaufen ) einen Besuch abzustatten, wartet vom 13. - 15. Mai noch die Möglichkeit, den aktuell besten Koop-Loot-Shooter kostenlos auszuprobieren.Letztes aktuelles Video: Raid Operation Stahlross