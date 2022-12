The Division 2: Steam-Release für Januar 2023 geplant

The Division 2: Ab dem 12. Januar auf Steam erhältlich

Nachdem Ubisoft schon 2019 damit aufhörte, seine Titel über Steam zu veröffentlichen und sich voll und ganz dem eigenen und dem Epic Games Store widmete , gibt es ab Januar grünes Licht für The Division 2.Fast vier geschlagene Jahre hat es gedauert, aber mittlerweile ist sogar die offizielle Store-Seite auf Steam für The Division 2 live gegangen. Nähere Informationen darüber, wie der Support für diverse Features von Valves Spieleplattform ausfällt, gibt es bislang allerdings nicht.Tom Clancys populärer Loot-Shooter folgt damit Ubisofts Versprechen, die Titel des Entwicklers künftig wieder auf Steam anbieten zu wollen . The Division 2 könnt ihr ab dem 12. Januar ganz regulär im Online-Shop von Valve erwerben.Bereits vor einigen Tagen wurden auch Assassin's Creed Valhalla sowie Anno 1800 und Roller Champions in das Angebot von Steam aufgenommen. Ubisoft lässt seinen Worten also Taten folgen, denn noch im im vergangenen Monat erklärte man, man würde "ständig überlegen, wie man unsere Spiele an verschiedene Zielgruppen herantragen kann, egal, wo sie sind".Der Stimmungswechsel kam für viele Fans des Publishers überraschend, verkündete man doch noch 2019, die Abkehr von Steam hätte sich auf lange Sicht positiv auf The Division 2 ausgewirkt. Gemeint gewesen könnten damit vor allem die Verkaufserlöse sein, denn während Epic Games sich zwölf Prozent jener einbehält, werden bei Steam immerhin ganze 30 Prozent abgezogen.Letztes aktuelles Video: Raid Operation Stahlross