Splinter Cell (Arbeitstitel): Gerücht: Gezwitscher unter Kreativdirektoren über ein neues Spiel mit Sam Fisher - 4Players.de

Ok - plz don’t retweet. I may be in trouble. — Julian Gerighty (@jgerighty) 14. Mai 2019

ok- how do you delete a tweet?

Asking for a friend. — Julian Gerighty (@jgerighty) 15. Mai 2019

Julian Gerighty (Creative Director bei Ubisoft Massive) hat gestern Abend die Gerüchteküche um ein neues Spiel aus der Reihe Splinter Cell angefeuert. Via Twitter verkündete er, dass er zusammen mit Dan Hay (Executive Producer & Creative Director bei Ubisoft Montreal) und Roman Campos Oriola (Creative Director bei Ubisoft Montreal) in Lyon (Ubisoft Ivory Tower; The Crew 2) an einem neuen Splinter-Cell-Spiel arbeiten würde - auch seinen Twitter-Account hatte er kurzzeitig mit Splinter-Cell-Material geschmückt. Er schrieb ebenfalls etwas über ein Crossover mit The Crew 2 und die E3 2019. Auf dem Bild sieht man Gerighty zusammen mit den anderen beiden Personen und Weingläsern. Kurze Zeit später meinte er, dass man den Tweet bloß nicht "retweeten" soll, da er sonst Ärger bekommen könnte. Etwas später fragte er noch, wie man Tweets löschen könnte. Allerdings ist bisher kein Tweet gelöscht werden - auch nicht auf ein mögliches Drängen von Ubisoft.Abgesehen davon, dass es ungewöhnlich ist, dass mehrere Kreativdirektoren an einem Titel arbeiten, wie Jason Schreier bemerkte , versuchte die PR von Ubisoft die Sache runterzuspielen. Gegenüber PC Gamer sagte ein Firmensprecher: "Julian hat offensichtlich Witze gemacht, wie Julian es gerne tut. Es sieht so aus, als hätten unsere Kreativdirektoren gerade Spaß. Wir haben zur Zeit keine Ankündigungen zu machen."Es bleibt somit abzuwarten, welche Absicht Julian Gerighty mit dem Tweet verfolgte. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Hinweise auf ein neues Splinter-Cell-Spiel ( wir berichteten mehrfach ). Die E3-Pressekonferenz von Ubisoft findet am 10. Juni 2019 ab 22.00 Uhr.