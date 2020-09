Scavengers: Lebenszeichen, Spielszenen-Trailer und Playtest-Wochenende auf PC

Nach langer Sendepause hat sich Midwinter Entertainment mit einem Lebenszeichen von Scavengers zurückgemeldet. Der Free-to-play-Titel ist eine Mischung aus Sandbox-PvE-Spiel (Spieler gegen Computergegner) und PvP-Gefechten (Spieler gegen Spieler), in dem Squads aus drei Mitgliedern ums Überleben und die Dominanz in einem gefrorenen Ödland kämpfen. Sowohl Closed Alpha als auch Closed Beta sollen noch in diesem Jahr beginnen. Die Vollversion ist für 2021 auf PC, PS4 und Xbox One geplant. Außerdem ist ein technisches Playtest-Wochenende auf PC vorgesehen, das vom 18. bis 20. September stattfinden wird ( zur Anmeldung ).Midwinter: "Spieler, die am technischen Playtest Wochenende teilnehmen, erhalten einen ersten Blick auf neue Charakter-Designs sowie auf kürzlich enthüllte Gameplay-Features, wie unter anderem die innovativen, groß-angelegten PvEvP Schlachten mit hunderten von fortschrittlichen AT Gegnern und Kreaturen auf einer erweiterten 9km² Karte. Das technische Playtest Wochenende repräsentiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung des Spiels und erlaubt es neuen Spielern während dieser Pre-Alpha Phase Feedback an das Entwicklerteam zu geben."Scavengers wird von den Machern als "Co-opetition Team Battle Game" beschrieben, bei dem Mehrspieler-Schlachten im Mittelpunkt stehen, die sich am Warzone-Modus von Halo 5 orientieren. Demnach kämpft man so lange mit seinem Team aus menschlichen Mitspielern und KI-Helfern zusammen, bis es sinnvoller wird, sich gegenseitig zu bekriegen. Die Spieler müssen sich dabei passende Klassen für die Zusammenarbeit herauspicken."Das Midwinter-Team hat sich zu einer offenen und Community-fokussierten Umgebung zur Entwicklung verpflichtet", sagt Josh Holmes, CEO und Creative Director bei Midwinter Entertainment. "Mehr als ein Jahr haben wir still mit tausenden von Spielern aus unserer Community getestet, deren unschätzbare Mitwirkung Scavengers verbessert, erweitert und unsere Vision dafür validiert hat. Während wir uns auf die Closed Alpha und Beta später dieses Jahr vorbereiten, arbeiten wir auch daran unsere Community zu erweitern und wollen dieses Pre-Alpha Playtest Zeitfenster nutzen, um uns in Hinsicht auf den Launch mit dem notwendigen Wissen zu versorgen."Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer