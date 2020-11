Scavengers: Nächster "Technical Playtest" auf PC steht an

Midwinter Entertaiment hat bestätigt, dass diese Woche der nächste "PC Technical Playtest" von Scavengers stattfinden wird. Zwischen dem 5. November um 19 Uhr und dem 8. November um 3 Uhr können die Spieler dem gefrorenen Ödland (Survival-Shooter im Sandbox-Stil) trotzen. Interessierte Spieler können sich hier anmelden."Seit dem letzten Technical Playtest-Wochenende im September wurden dem Spiel eine Reihe neuer Features hinzugefügt sowie wesentliche Verbesserungen sowohl des Gameplays als auch der Performance. Der neueste Spieltest führt das Metagame- und Charakterentwicklungssystem von Scavengers ein. Spieler können jetzt ihren Loadout mithilfe des neuen Research-Systems ändern, das es ihnen erlaubt zusätzliche Optionen für jeden Entdecker freizuschalten, einschließlich herstellbarer Waffen und Gegenstände. Darüber hinaus können Spieler weitere Verbesserungen in Bezug auf Performance, Erkundung, Fähigkeiten und Gunplay finden (einschließlich einer Verkürzung der Zeit bis zum Töten), wodurch Kampfbegegnungen intensiver und tödlicher werden", schreiben die Entwickler.Scavengers ist eine Mischung aus PvE im Sandbox-Stil und klassenbasiertem PvP, in dem die Spieler Dreiergruppen bilden und auf einem feindlichen postapokalyptischen Schlachtfeld ums Überleben und Vorherrschaft kämpfen. Die Spieler wählen aus einer Liste adaptiver Entdecker und kombinieren spezifische Fähigkeiten mit Waffen.Scavengers wird von den Machern als "Co-opetition Team Battle Game" beschrieben, bei dem Mehrspieler-Schlachten im Mittelpunkt stehen, die sich am Warzone-Modus von Halo 5 orientieren. Demnach kämpft man so lange mit seinem Team aus menschlichen Mitspielern und KI-Helfern zusammen, bis es sinnvoller wird, sich gegenseitig zu bekriegen. Die Spieler müssen sich dabei passende Klassen für die Zusammenarbeit herauspicken.Scavengers befindet sich derzeit in der Closed Alpha. Die Closed Beta soll Ende des Jahres starten, bevor es 2021 auf PC und Konsolen veröffentlicht wird.Letztes aktuelles Video: SpielszenenTrailer