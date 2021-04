Scavengers: PvPvE-Survival-Shooter startet am 28. April in den Early Access

"Ein Spielkonto bei Improbable erstellen und es mit dem eigenen Twitch-Konto verbinden

30 Minuten lang einen Twitch-Stream zu Scavengers ansehen

Nachdem der Twitch Drop abgeholt wurde, erhalten Spieler eine E-Mail mit einem Steam-Key für Scavengers und können direkt loslegen.

Spielerveteranen aus der Scavengers-Community, die sich bereits für den Early Access angemeldet oder an früheren Spieltests teilgenommen haben, erhalten automatisch Zugang."

"Sichere dir den Sieg auf verschiedene Arten: Um ein Match in Scavengers-Teams zu gewinnen, musst du überleben, gegen KI-Gegner und rivalisierende Trupps kämpfen und den Planeten mit den meisten Datenpunkten ausstatten. Wie du das tust, liegt ganz bei dir: Vermeide den Kontakt mit anderen Spielern, setze heimlich nichtsahnende Gegner aus der Ferne außer Gefecht oder stelle dich den Rivalen mutig von Angesicht zu Angesicht. Ein Team verliert nur, wenn alle drei Mitglieder ausgeschaltet sind.

Wähle einzigartige Explorer: Spieler haben mehrere Charaktere oder 'Explorer' zur Auswahl. Jeder Explorer ist mit einer charakterisischen Waffe und einer einzigartigen Fähigkeit ausgestattet, sowie einer Reihe mächtiger Fähigkeiten, um Verteidigung, Beweglichkeit, Nützlichkeit und mehr zu verbessern.

Festgelegte Loadouts: Kombiniere Waffen, Gegenstände und Fähigkeiten, um das ideale Loadout für eine Vielzahl von Spielstilen zu erstellen. Während viele Waffen im gefrorenen Ödland zu finden sind, können Spieler auch unverwechselbare Waffen herstellen, indem sie Rezepte herstellen, um ihre Ausrüstung weiter zu diversifizieren."

Midwinter Entertainment wird Scavengers am 28. April 2021 in den Early Access auf PC schicken. Die Spieler des PvPvE-Survival-Shooters werden in eine Eiswüste versetzt, in denen Dreier-Teams gegeneinander ums Überleben und um Datenpunkte kämpfen. Dabei werden Spieler-gegen-Spieler-Gefechte und Kämpfe gegen computergesteuerte Gegner vermischt - wie z.B. bei Hunt: Showdown In Zusammenarbeit mit Twitch wird es Twitch Drops geben, um früher am Early Access teilnehmen zu können - quasi "Earliest Access". Das zeitlich begrenzte Twitch-Drops-Event mit frühem Zugang beginnt am 28. April um 9 Uhr MESZ und soll danach für alle Spieler geöffnet werden. Anleitung zur Teilnahme:Scavengers befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC und basiert auf einem Free-to-play-Modell. Die vollständige Version ist für 2021 geplant. Eine Konsolenversion folgt zu einem späteren Zeitpunkt.Letztes aktuelles Video: Early Access Release Date Trailer"Der Start des Early Access über Twitch gibt neuen Fans die Möglichkeit, direkt von der Community mehr über Scavengers zu erfahren", erläutert Josh Holmes, CEO und Mitbegründer von Midwinter Entertainment. "Durch das fortwährend verfügbare Spiel im Early Access haben wir noch mehr Möglichkeiten, das Spiel anpassen, neue Systeme einzuführen und Feedback von unseren Spielern anzunehmen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur offiziellen Veröffentlichung später dieses Jahr."Spielbeschreibung: