Scavengers: Frostiger Survival-Shooter ehemaliger Halo- und Battlefield-Veteranen startet in den Early Access

Sichere dir den Sieg auf verschiedene Arten: Um ein Match in Scavengers-Teams zu gewinnen, musst du überleben, gegen KI-Gegner und rivalisierende Trupps kämpfen und den Planeten mit den meisten Datenpunkten ausstatten. Wie du das tust, liegt ganz bei dir: Vermeide den Kontakt mit anderen Spielern, setze heimlich nichtsahnende Gegner aus der Ferne außer Gefecht oder stelle dich den Rivalen mutig von Angesicht zu Angesicht. Ein Team verliert nur, wenn alle drei Mitglieder ausgeschaltet sind.

Wähle einzigartige Explorer: Spieler haben mehrere Charaktere oder 'Explorer' zur Auswahl. Jeder Explorer ist mit einer charakterisischen Waffe und einer einzigartigen Fähigkeit ausgestattet, sowie einer Reihe mächtiger Fähigkeiten, um Verteidigung, Beweglichkeit, Nützlichkeit und mehr zu verbessern.

Festgelegte Loadouts: Kombiniere Waffen, Gegenstände und Fähigkeiten, um das ideale Loadout für eine Vielzahl von Spielstilen zu erstellen. Während viele Waffen im gefrorenen Ödland zu finden sind, können Spieler auch unverwechselbare Waffen herstellen, indem sie Rezepte herstellen, um ihre Ausrüstung weiter zu diversifizieren."

Screenshot - Scavengers (PC) Screenshot - Scavengers (PC) Screenshot - Scavengers (PC) Screenshot - Scavengers (PC) Screenshot - Scavengers (PC) Screenshot - Scavengers (PC)

Am 28. April 2021 haben Midwinter Entertainment und Improbable Worlds Limited den Survival-Shooter Scavengers im Early Access für PC veröffentlicht, wo der Free-to-play-Titel noch vors Jahresende fertiggestellt werden soll. Die Konsolenumsetzungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen. Für neue Spieler ist der Zugang aktuell nur via Twitch-Drop möglich ( Details ). Spieler, die an der Closed Beta und früheren Tests teilgenommen haben, erhalten hingegen automatisch Zugriff."Der Start des Early Access über Twitch gibt neuen Fans die Möglichkeit, direkt von der Community mehr über Scavengers zu erfahren," so Josh Holmes, CEO und Mitbegründer von Midwinter Entertainment. "Durch das fortwährend verfügbare Spiel im Early Access haben wir noch mehr Möglichkeiten, das Spiel anpassen, neue Systeme einzuführen und Feedback von unseren Spielern anzunehmen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur offiziellen Veröffentlichung später dieses Jahr."Spielbeschreibung des Herstellers: "Scavengers wurde von Veteranen der Entwicklerteams von Halo, Battlefield und der Battlefront-Reihe entwickelt. Spieler werden in eine unwirtliche Eiswüste versetzt, in denen Dreier-Teams gegeneinander ums Überleben und um Datenpunkte kämpfen. Die Pioniere im Eis können dabei eine Kombination aus mächtigen Fähigkeiten und futuristischen Waffen nutzen, um auf dem Schlachtfeld zu überleben und strategisch vorzugehen. Dabei werden aus Sandbox-Modi beliebte PvE-Elemente und klassenbasierte PvP-Kämpfe kombiniert.Die Umgebung der postapokalyptischen Erde ist hart und unversöhnlich. Um durch das gefrorene Gelände zu manövrieren und Datenpunkte erfolgreich wiederherzustellen, bietet Scavengers den Spielern folgende Möglichkeiten:Letztes aktuelles Video: Early Access Release Date Trailer