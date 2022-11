Scavengers: PvPvE-Battle-Royale wird nach anderthalb Jahren eingestellt

Scavengers: Kaum Spieler noch online

Seit Monaten keine Updates

Das Jahr 2023 wird Scavengers nicht mehr erleben. Die Server des PvPvE-Shooters mit Battle Royale-Ansätzen werden noch in diesem Jahr abgeschaltet – noch bevor die Early Access-Phase verlassen werden konnte.Die bittere Nachricht gab Publisher Improbable Worlds Limited in einem Beitrag auf der Spielwebseite bekannt. Bereits am 16. Dezember 2022 wird Scavengers eingestellt und ein Release der Vollversion nie erfolgen.Als Grund für die Einstellung nennt der Publisher, dass sich schlichtweg zu wenige Spieler für Scavengers interessierten. Nachdem kurz nach dem Start im Early Access im Mai 2021 noch mehrere tausend Spieler gleichzeitig online waren, war zuletzt nur noch eine zweistellige Anzahl vorzufinden – zu wenig, um Scavengers noch nachhaltig betreiben zu können.Man bedankt sich in der Nachricht noch bei all den Spielern, die Scavengers bis jetzt die Treue gehalten haben. In den nächsten Woche möchte man dem Spiel zu einem gelungenen Abschied verhelfen. Wie genau, das geht aus der Mitteilung allerdings nicht hervor.Die sinkende Spielerzahl dürfte mit einem anderen Problem zusammenhängen: Scavengers hat seit langer Zeit keine größeren Updates erhalten. Das letzte Inhaltsupdate erschien im März 2022, also vor acht Monaten. Danach herrschte seitens des Publishers ziemliche Funkstille.Auch hier ist ein Grund schnell gefunden, denn im Mai verkaufte Improbable Worlds Limited den zuständigen Entwickler Midwinter an Behaviour Interactive, den Entwicklern von Dead by Daylight . Improbable Worlds wollte und will sich hingegen auf das Metaverse konzentrieren, wodurch vermutlich kein Platz mehr für ein klassisches Spiel ist.Letztes aktuelles Video: This is Scavengers Gameplay Deepdive